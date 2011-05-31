Курс НБУ на 01.06.11

Офіційний курс НБУ на 01.06.11100 USD США - 797.1500 (на 31 травня - 797.0600)100 EUR - 1146.7003 (на 31 травня - 1137.5640)10 RUR - 2.8489 (на 31 травня - 2.8397)Облікові курси банківських металів на 01.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122521.96 (на 31 травня-121551.65)961XAG10Срібло-3080.98 (на 31 травня-3004.12)962XPT10Платина-145161.02 (на 31 травня-141956.39)964XPD10Паладій-61779.13 (на 31 травня-60098.32)

Офіційний курс НБУ на 01.06.11 100 USD США - 797.1500 (на 31 травня - 797.0600) 100 EUR - 1146.7003 (на 31 травня - 1137.5640) 10 RUR - 2.8489 (на 31 травня - 2.8397) Облікові курси банківських металів на 01.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 122521.96 (на 31 травня - 121551.65) 961 XAG 10 Срібло - 3080.98 (на 31 травня - 3004.12) 962 XPT 10 Платина - 145161.02 (на 31 травня - 141956.39) 964 XPD 10 Паладій - 61779.13 (на 31 травня - 60098.32)

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