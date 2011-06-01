ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «Греція готова спростити візовий режим для українців» пише - Греція розглядає можливість спрощення візового режиму для українських туристів. Кінцева мета - остаточне скасування віз...

http://delo.ua/world/grecija-gotova-uprostit-vizovy-158379/

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Також «Діло» в публікації «Конгрес не підвищив держборг США: 2 серпня може бути дефолт» пише - Конгрес відмовився підвищувати рівень держборгу США, який зараз становить 14,3 трлн доларів. Тепер в адміністрації президента США Барака Обами є 11 тижнів, щоб уникнути дефолту...

http://delo.ua/world/kongress-ne-povysil-gosdolg-ssh-158391/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Підрядний союз», в якому пише - Митний союз застосовує перші санкції до українських імпортерів. Захисні заходи, що діють зараз щодо українських металургів у Росії, незабаром почнуть діяти в Білорусії та Казахстані. У підсумку український експорт фактично буде витіснений з цих ринків, побоюються виробники...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1651843

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Автомобілі залишать без огляду», в якому пише - Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що передбачає скасування державного техогляду приватних транспортних засобів. Для пасажирського, вантажного і комерційного транспорту планується запровадити процедуру технічного контролю окремих елементів. Народні депутати готують доповнення до другого читання, яке має відбутися до початку липня. Водії вважають, що текст законопроекту доповнень не потребує...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1651821

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Автомобілям показали червоне світло», в якому пише - доступ на європейський ринок українських автоперевізників став одним зі спірних питань під час переговорів Україна та ЄС про створення зони вільної торгівлі: вітчизняна делегація наполягає на скасуванні існуючої квотної системи. На думку експертів, Європа може піти на поступки, але одночасно посилити вимоги до рухомого складу, який використовується українськими компаніями...

http://markets.eizvestia.com/full/avtomobilyam-pokazali-krasnyj-svet

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Також «Економічні відомості» подають матеріал «Попит завантажить ГТС», в якому пишуть - ситуація на ринку сприятлива для «Газпрому». За підсумками поточного року його експортні поставки, згідно з попередніми розрахунками, перевищать докризовий рівень. Якщо подібна тенденція збережеться, потужності української газотранспортної системи в перспективі будуть затребувані в значній мірі...

http://markets.eizvestia.com/full/spros-zagruzit-gts

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Французи повірили Путіну», в якому пишуть - новина про скасування експортних обмежень у Росії на експорт зерна з липня обвалила вартість ф`ючерсних контрактів на біржі MATIF, незважаючи на те, що в ЄС прогнозується брак продовольчого зерна. Далі зниження цін очікується на Лондонській і Чиказької біржах, запевняють учасники зернового ринку...

http://markets.eizvestia.com/full/francuzy-poverili-putinu

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Газета «Сьогодні» у публікації «У касах почалася квиткова лихоманка» пише - українці бояться, що їм не вистачить місць у поїздах на південь. Видання з`ясувало: квитки є, але купе активно розбирають...

http://www.segodnya.ua/news/14255026.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Пенсійна реформа: жінкам дадуть подумати 3 роки» пише - Кабмін відкликав з ВР законопроект про пенсійну реформу. У новий варіант внесуть зміни, зокрема, щодо термінів виходу жінок на пенсію. Буде передбачений трирічний перехідний період, протягом якого жінки зможуть самі вибирати - чи то виходити на пенсію в 55 років, чи то вийти пізніше, але за кожний перероблений рік отримувати істотну надбавку до пенсії...

http://www.segodnya.ua/news/14254984.html

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Ринок землі - послабити покупця і посилити продавця», в якому пише - ринок землі може запрацювати в Україні з 1 січня 2012 року. І якщо парламент не встигне відпрацювати законодавчу базу під цю епохальну для країни подію, його наслідки можуть бути катастрофічними...

http://economics.unian.net/rus/detail/90170

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «За порадами!» Пише - «Єдина Росія» вирішила допомогти президенту РФ покращити управління держкомпаніями. Замість вищих чиновників, які повинні покинути ради директорів ФСК, МРСК, «Інтер РАО» і «Русгидро», вона пропонує чотирьох видатних партійців. Кажуть, Путін не проти...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261304/po_sovetam

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Також «Відомості» у публікації «34% можуть залишитися на рік» пишуть - уряд РФ не зміг порахувати варіант зниження ставки страхових внесків для всіх і просить президента Дмитра Медведєва відкласти рішення на 2013 р. Якщо він погодиться, це буде політичний вирок, вважають експерти...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261305/34_mogut_ostatsya_na_god

(УНІАН)