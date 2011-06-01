ВОЛЯ 1 червня відзначає своє 9-річчя!

1 червня 2011 року ВОЛЯ відзначає дев`ятиріччя своєї діяльності на телекомунікаційному ринку України.

Разом з ВОЛЕЮ дев`ять років відзначає і українське цифрове телебачення, і домашній високошвидкісний Інтернет.

У 2002 році ВОЛЯ вперше в Східній Європі і країнах СНД почала надавати послугу кабельного телебачення на базі цифрової технології (1 вересня 2002 року відбувся комерційний старт) і домашній високошвидкісний Інтернет, що стартував на три місяці раніше.

«Сфера телекомунікацій змінюється стрімко, практично щомісяця. І ми як лідери ринку ставимо собі завдання: не просто відповідати на потреби наших абонентів, а працювати на їх випередження, формуючи високі стандарти якісних послуг », – говорить президент компанії ВОЛЯ Сергій Бойко.

Державне цифрове ТБ в Україні поки знаходиться на стадії впровадження, а ВОЛЯ вже переступила відмітку в півмільйона абонентів цифрового телебачення. Абоненти компанії в Києві та ще в 10 обласних центрах нашої країни користуються перевагами новітньої цифрової технології. Більше того, компанія успішно перейшла на ще одну технологічну сходинку вище, першою в Україні запропонувавши столичним абонентам кабельне телебачення у форматі високої чіткості (HDTV).

Враховуючи потребу певних категорій абонентів у високій швидкості передавання даних, впровадження третього покоління технології DOCSIS дозволило ВОЛІ вже зараз запропонувати тарифи зі швидкостями до 150 Мбіт/с. Компанія планує розширити територію таких новацій, і швидкості до 150 Мбіт/с будуть доступні абонентам ВОЛІ у Севастополі, Донецьку та Вінниці.

«Наступний, 10-й, рік для ВОЛІ стане роком украй важливих якісних змін в системі обслуговування. Ми працюємо над тим, щоб усі процеси стали для наших абонентів більш прозорими, логічними і простими. Цей проект є надзвичайно важливим для нас, і ми впевнені, що наші абоненти оцінять позитивні зміни. Мета нашої діяльності – зробити так, щоб кожен абонент ВОЛІ був упевнений, що вибрав для себе кращі послуги на ринку », – підкреслив Сергій Бойко.

У червні ВОЛЯ вводить по всіх регіонах присутності єдину пакетну послугу «ТБ + Інтернет», ґрунтуючись на передових світових традиціях і стандартах. Особливість нової пропозиції – бандлу – в тому, що це послуга одночасного доступу до телевізійних програм та Інтернету зі спільним керуванням (підключення, оплата, зміна пакетів тощо), єдиним особовим рахунком і єдиною вартістю. Нова пропозиція «ТБ + Інтернет» не тільки є оптимальною за наповненням та ціною, а й забезпечує прозорість та простоту в користуванні нашими послугами.

Довідка про компанію.

ВОЛЯ є провідним загальноукраїнським телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, що включає інформацію й розваги – доступ до телепрограм і відео-на-замовлення, комунікації – високошвидкісний доступ до Інтернету, комп’ютерний і голосовий зв’язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.