В столиці на Подолі закривають магазин «Господарчі дрібниці», що проіснував багато років

В Києві на Подолі закривається магазин «Господарчі дрібниці», який проіснував на Нижньому Валу багато років, повідомили агентству УНІАН покупці.

Господарчий магазин (ТВП «Господарчі дрібниці»), розташований за адресою Нижній Вал, 23, біля виходу з метро "Контрактова площа", проіснував не один десяток років і був відомий і киянам, і мешканцям з областей, зокрема тим, які приїжджали в столицю через Подільску автостанцію.

За словами продавців, приміщення було продано і магазин просто виселяють, тобто він нікуди не переїжджає, а повністю припинить свою діяльність.

Багато років магазин працював у двох приміщеннях на першому поверсі старого житлового будинку, які знаходились поруч (окремо - магазинчик-відділ побутової хімії, товарів для дому, ремонтного приладдя, дрібної побутової техніки а окремо — відділ, де продавали посуд та побутові товари). Асортимент вирізнявся тим, що переважну частину становили вироби вітчизняних виробників, а також наявністю продукції із сегменту «дуже доступні ціни».

Декілька тижнів тому відділ посуду підселили до відділу власне господарчих дрібниць, а тепер остаточно з’ясувалось, що такого магазину не існуватиме взагалі.

За словами продавців магазин закриють за 2-3 дні. На сьогодні вже практично повністю порожня частина приміщення, де продавався господарчий крам, ще працює частина, де продають посуд, але й цей відділ вже спаковує продукцію, що лишилася нереалізованою.

Поодинокі покупці, які заходять до магазину, почувши про його закриття, висловлюють як сумний, розгублений подив («скільки років тут скуповуюсь, де ж тепер посуд купувати, недорогих магазинів в місті вже й не лишилося»), так і різке невдоволення, закликаючи продавців не коритися мовчки, а протестувати (бо «влада знахабніла і з людьми не рахується»). Дехто просто констатує «що ж — закони ринку, нічого не вдієш, а місце тут дорогеньке». Дехто апелює до влади, яка мала б підтримувати усі торгові точки, що продають товари вітчизняного виробництва і таку, яка доступна людям із різним достатком (в тому числі й невисоким).

Також поки невідомо, що з’явиться на місці магазину, вірогідно, що будівля буде повністю реконструйована.