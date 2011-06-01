Клюєв завтра проведе брифінг

Завтра, 2 червня, відбудеться брифінг першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Початок прес-конференції об 11.00.

Вхід до Будинку уряду (тільки за паспортами) – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх.

Акредитація проводиться до 10.00 2 червня за телефонами: 256-7889; 256-6711; 256-72-92; 256-6416.