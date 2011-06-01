Головне на 1 червня

Енергетика

Член Європейської Комісії з питань енергетики Гюнтер ОТТІНГЕР підтвердив, що модернізація українських трубопроводів залишається пріоритетом для ЄС, зважаючи, зокрема, на те, що модернізація існуючої ГТС є економічно більш вигідною, ніж будівництво нової інфраструктури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це Г.ОТТІНГЕР заявив під час зустрічі з А.КЛЮЄВИМ 31 травня у Брюсселі.

За інформацією прес-служби першого віце-прем‘єра, на зустрічі сторони обговорили процес підготовки до практичної реалізації проектів з модернізації української газотранспортної системи.

Також А.КЛЮЄВ підтвердив запрошення Г.ОТТІНГЕРУ здійснити візит в Україну найближчим часом.

Крім того, перший віце-прем‘єр-міністр України подякував члену Європейської Комісії за надану підтримку з боку ЄС у питанні набуття Україною повноправного членства в Енергетичному співтоваристві і розповів про процес реформ в українському енергетичному секторі.

Україна і ЄС домовилися, що до України не будуть застосовуватися санкції за можливі перерви у постачанні газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив 31 травня журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, завершивши свій одноденний візит до столиці Бельгії.

«Ця позиція - знята. Ми домовилися тільки про прискорену процедуру розгляду цих спорів», - сказав А.КЛЮЄВ, не назвавши при цьому інших деталей.

Європейський Союз представив критерії стрес-тестів на АЕС для обговорення країнам-партнерам у Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, офіційне представлення відбулося сьогодні під час зустрічі представників ЄС із представниками Хорватії, Туреччини, Швейцарії, Білорусі, України та Росії.

Як повідомили учасники зустрічі, їм, зокрема, був запропонований документ, підготовлений Європейською групою регуляторів у сфері ядерної безпеки.

Цей документ передбачає, що в рамках проведення стрес-тестів має бути здійснено оцінку технічної готовності АЕС протистояти природним катаклізмам, а також оцінку попередніх заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків у разі природних катаклізмів.

Особливу увагу при здійсненні стрес-тестів планується приділити готовності АЕС протистояти землетрусам і повеням, а також можливим наслідкам у разі різкої втрати електроенергії й готовності до роботи систем охолодження.

Передбачається, що оцінка проводитиметься в три етапи. На першому етапі свої доповіді представлять компанії-виробники електроенергії на АЕС, на другому – будуть підготовлені доповіді національних регуляторів у сфері ядерної безпеки, на третьому – пройде незалежна перевірка національних доповідей експертами Європейської групи регуляторів ядерної безпеки та Єврокомісії. При цьому до складу такої групи можуть входити експерти не лише з країн-членів ЄС, але й з країн-партнерів.

Стрес-тести повинні початися в країнах-членах ЄС із сьогоднішнього дня з тим, щоб до 31 жовтня були представлені доповіді компаній-виробників, до 31 грудня – національні доповіді, а до кінця 2012 року – здійснена незалежна оцінка.

Що стосується співпраці з третіми країнами, то їм запропоновано обговорити критерії проведення стрес-тестів протягом найближчих трьох тижнів.

Наприкінці червня комісар ЄС із питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР планує провести міністерське засідання з міністрами країн-партнерів, у ході якого має бути прийнята політична декларація. Після цього очікується початок проведення стрес-тестів у країнах-партнерах Євросоюзу.

Україна в другому кварталі цього року планує купити у Росії 9 млрд. кубометрів газу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

Він уточнив, що в травні куплено 3 млрд. кубометрів газу, стільки ж планується купити і в червні.

«Ми йдемо за графіком, затвердженим Кабінетом Міністрів. Обсяг газу для закупівлі на другий квартал значно менший, ніж у першому. Ми в першому кварталі купили 17,8 млрд. кубометрів, оскільки ціна була найнижча. На другий квартал коштує 9 млрд.», - сказав Є.БАКУЛІН.

Він також зазначив, що в третьому кварталі обсяги закупівель газу будуть мінімальними, і разом із цим висловив надію на те, що Україні та Росії вдасться домовитися про зниження ціни на газ.

Також за інформацією Є.БАКУЛІНА, на сьогоднішній день у підземних сховищах Україна накопичила 13,5 млрд. кубометрів газу.

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО був допитаний у рамках кримінальної справи про газові контракти, і його свідчення є у даній кримінальній справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН, відповідаючи на запитання народного депутата від Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА з приводу того, що в ефірі одного з телеканалів В.ЮЩЕНКО розповів про те, як «Юлія ТИМОШЕНКО здавала державні інтереси» при підписанні газових контрактів з Росією.

За словами Р.КУЗЬМІНА, він не даватиме політичних оцінок цій справі, оскільки «це - справа парламенту».

«Суть злочину по газових контрактах зводиться до наступного: прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО, явно знаючи, що рішення про ухвалення директив може прийняти виключно Кабінет міністрів України, дала вказівку голові української делегації, (голові) «Нафтогазу» ДУБИНІ підписати явно невигідний Україні газовий контракт», - сказав перший заступник генпрокурора.

За його словами, після того, як голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА «у категоричній формі відмовився ці контракти підписувати, оскільки він вважав, що тим самим буде завданий збиток державним інтересам України, прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО, за інформацією, що є у слідства, у категоричній формі зажадала укладення цього контракту під загрозою, у разі непідписання, звільнення його з роботи».

Р.КУЗЬМІН підкреслив, що ціна на газ була підвищена за контрактом, водночас ціна на транзит газу залишилася на колишньому рівні, хоча мала бути теж підвищена. Він зазначив, що збиток тільки по цьому напряму становив «більш як півтора мільярда гривень».

Як заявив Р.КУЗЬМІН, Генпрокуратура хоче, «щоб оцінку цьому дав суд». За його словами, якщо не буде достатніх доказів, суд може ухвалити виправдувальний вирок.

Перший заступник генпрокурора додав, що якщо суд визнає доводи сторони звинувачення, то повинен ухвалити звинувачувальний вирок.

Енергогенеруючі компанії і електростанції НАК «Енергетична компанія України» з початку 2011 року виробили 30,4 млрд. кВт/год. електроенергії (36,7% від загального виробництва електроенергії ЗЕС України), що на 0,8 млрд. кВт/год. (2,6%) більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК "ЕКУ".

Згідно з повідомленням, за січень-травень теплоенергетичними потужностями НАК «Енергетична компанія України» відпущено 9,3 млн. ГКал теплоенергії, що на 0,3 млн. ГКал (3,3%) менше відпуску теплоенергії за аналогічний період 2010 року (9,6 млн. ГКал).

Теплові електростанції енергогенеруючих компаній НАК «Енергетична компанія України» за січень-травень виробили 22,0 млрд. кВт/год. електроенергії (26,6% загальнодержавного виробництва), що на 1,8 млрд. кВт/год. (8,8%) більше, ніж за цей же період 2010 року.

Теплоелектроцентралі з початку року виробили 2,8 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 13,5% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Гідроелектростанції за 5 місяців виробили 5,5 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 19,5% менше, ніж за цей же період 2010 року.

Сума зібраних коштів на Чорнобильські проекти може зрости до 700 млн. євро.

Про це повідомив радник Президента України – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК, поінформували УНІАН в прес-службі Адміністрації Президента.

"Українська сторона продовжує докладати наполегливих зусиль, спрямованих на віднайдення фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Чорнобильських проектів у повному обсязі", - заявив він.

Так, уже після проведення в Києві 19 квітня цього року відповідної Конференції зі збору коштів на вищезгадані проекти, яка, за словами А.ГОНЧАРУКА, надала потужного імпульсу у вирішенні вказаного питання, низка країн погодилася додатково долучитися до фінансування Чорнобильських проектів. Це, зокрема, Саудівська Аравія та Канада (сума внесків – 14 та 21 млн. євро відповідно). Крім того, голова Ради міністрів Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ під час саміту "Великої вісімки" (26-27 травня в м. Довіль, Франція) оголосив про рішення його країни внести до Чорнобильського фонду "Укриття" 26 млн. євро., зазначив А.ГОНЧАРУК.

Таким чином, за його словами, загальна сума внесків, задекларованих міжнародним співтовариством на фінансування Чорнобильських проектів, на сьогодні вже сягає 610 млн. євро.

Він нагадав, що загальна сума внесків, проголошених під час проведення 19 квітня Конференції зі збору коштів на фінансування Чорнобильських проектів, становила 550 млн. євро.

А.ГОНЧАРУК припустив зростання у найближчій перспективі обсягу зібраних коштів до 700 млн. євро. У цьому зв’язку він повідомив про очікування збільшення відповідних внесків з боку деяких міжнародних партнерів України, зокрема європейських інституцій.

Фінанси Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляє про зняття більшості спірних питань на переговорах з ЄС про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив 31 травня журналістам по завершенні свого одноденного візиту до столиці Бельгії.

«Ми обговорили буквально всі 5 « червоних ліній », які у нас мали місце, я думаю, що ці лінії змінили колір, вони вже «зелені» майже всі», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що сьогодні вдалося досягти прогресу в переговорах із комісарами ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЕ і з питань торгівлі Карелом де ГУХТОМ.

«Я думаю, що червневий раунд переговорів буде вирішальним», - додав український віце-прем`єр.

Україна планує виконати зобов`язання перед МВФ до середини липня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив 31 травня журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи інформацію про заморожування Європейським Союзом надання Україні макрофінансової допомоги через невиконання українським урядом зобов`язань перед МВФ.

«Все, що стосується співпраці з МВФ: ми як співпрацювали, так і далі маємо намір співпрацювати. І теми, які стоять у нас по співпраці з валютним фондом, сподіваюся, що ми в найближчі місяці, максимум – до середини липня, ці маяки виконаємо», - сказав А.КЛЮЄВ.

Інших деталей він при цьому не назвав.

Дефіцит Державного бюджету України в січні-квітні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшився на 2,5% - до 3,971 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи Держбюджету за звітний період склали 89,872 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 77,211 млрд. грн. або на 4% більше запланованого показника.

Податкові надходження до Держбюджету склали 76,252 млрд. грн., неподаткові надходження – 12,475 млрд. грн.

Касові витрати Держбюджету за чотири місяці 2011 року склали 93,445 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 82,096 млрд. грн.

За даними Мінфіну, витрати загального фонду на трансферт Пенсійному фонду України в січні-квітні ц.р. склали 19,275 млрд. грн.

За звітний період з Держбюджету було надано кредитів на 1,214 млрд. грн., сума повернення кредитів склала 816,2 млн. грн.

У січні-квітні 2011 року погашення основної суми державного боргу з Держбюджету склало 19,114 млрд. грн. Державні запозичення до бюджету були здійснені в обсязі 37,332 млрд. грн.

Від приватизації державного майна в січні-квітні 2011 року до Державного бюджету надійшло 5,626 млрд. грн.

Пенсійна реформа

У Верховній Раді зареєстровано допрацьований законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Цей документ №7455 від 31 травня 2011 року розміщено на офіційному парламентському порталі.

Законопроектом визначаються параметри функціонування ІІ рівня (накопичувального) пенсійної системи. Перелік страхових внесків до накопичувального пенсійного фонду пропонується впровадити, починаючи з року, в якому буде забезпечена бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду (ПФ). Передбачається, що другий рівень буде заснований на таких параметрах: учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату впровадження системи виповнилося не більше 35 років; розмір страхового внеску становитиме 2% із подальшим його щорічним підвищенням на 1% до досягнення 7%; адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиме ПФ.

Через 2 роки після початку сплати страхових внесків за накопичувальною системою її учасники матимуть право вибрати недержавні пенсійні фонди для накопичення пенсійних коштів.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, пропонується також обмежити максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (з 1 квітня 2011 року – 7,64 тис. грн.), із поширенням цього обмеження на пенсіонерів, яким пенсія призначена до набуття чинності законопроекту; зменшити розмір пенсії з 90 до 80% зарплати держслужбовців; виплату дострокової (за півтора роки) пенсії держслужбовцем, депутатам, прокурорам, суддям проводити лише для непрацюючих пенсіонерів; обмежити заробіток для призначення пенсії народним депутатам, суддям, прокурорам, військовослужбовцям сумою заробітної плати, на яку нараховується єдиний соцвнесок, як для інших категорій пенсіонерів.

Крім того, законопроектом передбачається підвищити пенсійний вік для чоловіків-держслужбовців до 62 років, починаючи з 2013 року, поступово протягом 4 років; цей вік буде граничним, інститут продовження перебування на держслужбі буде скасовано. Також передбачено призначення дострокових пенсій народним депутатам, у разі закінчення їх депутатських повноважень, не за два роки до досягнення пенсійного віку, а за півтора.

З метою покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери при виході на пенсію пропонується ввести одноразову допомогу в розмірі 10 призначених їм пенсій.

Передбачається поступово, впродовж 10 років, збільшити необхідну вислугу для призначення пенсії військовослужбовцем і деяким іншим особам із 20 до 25 років, упровадивши при цьому її календарне обчислення.

Для зацікавленості осіб у тривалішому трудовому житті передбачається:

спростити механізм збільшення розміру пенсії за вибором особи при відстроченні терміну виходу на пенсію, в межах перших 5 років підвищувати пенсії на 0,5% за кожен місяць пізнішого виходу на пенсію, в разі роботи понад 5 років – збільшувати на 0,75% при виході на пенсію. При цьому досягши пенсійного віку від особи не буде потрібне звернення до пенсійних органів про відстрочення призначення пенсії.

Пропонується також підвищити мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком із 5 до 15 років, а для новопризначених пенсій підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі для жінок із 20 до 30 років і для чоловіків із 25 до 35 років.

Уряд, як і в попередньому варіанті законопроекту, в новому також продовжує наполягати на підвищенні пенсійного віку для жінок. Зокрема, пенсійний вік для жінок, які отримують пенсію, згідно із загальним законом, буде підвищено з 55 до 60 років, починаючи з 1 вересня 2011 року, з поступовим збільшенням його на 6 місяців щорічно впродовж 10 років. Вік для жінок для отримання державної соцдопомоги буде підвищено з 58 до 63 років.

Законопроектом передбачено компенсатори у зв`язку з підвищенням пенсійного віку для жінок: за кожні півроку пізнішого виходу на пенсію жінка отримає збільшену на 2,5% пенсію (за 5 років відстрочення пенсія збільшиться на 25%);

впродовж 3 років пропонується надати можливість добровільного виходу на пенсію непрацюючим жінкам після досягнення 55 років.

Для зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки, пропонується переглянути порядок призначення, перерахунку пенсій: для призначення пенсії брати розмір середньої зарплати за 3 календарних роки, які передують року звернення за призначенням пенсії, а перерахунок пенсії проводити з середньої зарплати, за якою призначена (перерахована) пенсія; проводити перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку; проводити призначення пенсій за зарплатою лише за даними персоніфікованого обліку, а за бажанням особи з урахуванням заробітної плати за 60 місяців до впровадження персоніфікованого обліку – до 1 липня 2000 року; вдосконалити механізм обчислення коефіцієнта зарплати для осіб, які отримували допомогу з безробіття, або здійснювали догляд за дитиною до 3 років, дитиною-інвалідом.

Водночас, очікуваний у 2011 році дефіцит бюджету ПФ у розмірі 17,8 млрд. грн. покривається за рахунок коштів держбюджету. Реалізація законопроекту, на думку його авторів, дозволить скоротити дефіцит у 2011 році на 211,6 млн. грн. Передбачається, що при ухваленні законопроекту зменшення витрат солідарної системи пенсійного страхування в 2012 році становитиме 2,501 млрд. грн.

За даними на 1 квітня 2011 р., в Україні кількість пенсіонерів, порівняно з кінцем 2010 року, збільшилася на 60 тисяч – до 13 млн. 766. тис. осіб, кількість платників внесків до Пенсійного фонду на постійній основі скоротилася на 400 тис. осіб – до 14 млн. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО сьогодні на брифінгу.

За його інформацією, в Україні середній розмір пенсії у чоловіків становить 1 тис. 470 грн., у жінок – 1 тис. 15 грн.

Будівництво та ЖКГ

Жителі України в січні-квітні 2011 рокусплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 15,6 млрд. грн., що становить 95,9% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленню, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях (109,2-105,2%%), найнижчий – у Дніпропетровській області і Криму (87,2-87,4%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в квітні ц.р. збільшилися на 33,5%, порівняно з відповідним періодом 2010 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) склали 340,8 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у квітні 2011 року зменшилася на 5,3%, порівняно з березнем і на початок травня 2011 року склала 11 млрд. 969,2 млн. грн.

Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,9 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в 24 регіонах країни.

Зокрема, в квітні ц.р. заборгованість за три й більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 30,5% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 22,9%, за вивезення побутових відходів – 19,4%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 19,1%, за газопостачання – 20,8%.

У січні-квітні 2011 року населення сплатило за електроенергію 3 млрд. 019,6 млн. грн., що становить 144,2% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався в Закарпатській, Одеській і Херсонській областях (259,7-197,7%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Житомирській областях (88,3-95,2%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок травня 2011 року склала 2 млрд. 973,7 млн. грн.

У січні-квітні 2011 року населення України уклало 29,9 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 71,5 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 66,5 млн. грн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на створенні єдиного державного органу для ціноутворення у житлово-комунальному господарстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що неодноразово вже говорив про необхідність створення такого органу, але й досі це питання не вирішено. «Поклали це питання на НКРЕ, який «не шатко - не валко» працює у цій сфері, але це і не його справа», - сказав він.

Як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, врешті-решт у цьому питанні треба навести лад і тарифи мають бути єдиними у всіх регіонах держави. Президент розкритикував те, що раніше питання встановлення тарифів покладалося на регіони і мотивувалося це, за його словами, тим, що на місцях краще видно, якими повинні бути тарифи, а якщо і будуть прорахунки, то винними будуть керівники регіонів.

Президент зізнався, що й сам з цим неодноразово стикався, коли був керівником регіону (головою Донецької ОДА – УНІАН). «І коли ми приїжджали до Києва, нам казали: ви не перекладайте з хворої голови на здорову», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, не повинно бути строкатості у цінах в залежності від міста, оскільки працівники бюджетної сфери, пенсіонери тощо отримують однакові зарплати та пенсії. «Чому люди повинні відповідати за недбалість чиновників чи влади в цілому?», - запитав Президент.

Водночас, він підкреслив, що не знімає відповідальності з себе, оскільки неодноразово ставив це питання, а воно так і не зрушило з місця. «Мені набридло водити ці розмови по кругу і нічого не робити», - сказав глава держави.

Тому В.ЯНУКОВИЧ запропонував подивитись один одному в очі і дати відповідь на сьогоднішньому засіданні Кабміну, чи здатна влада навести лад і «врешті-решт, чи є голова на плечах у виконавців, чи ні».

Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами звільнив Віктора ТИХОНОВА з посади віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, Юрія ХІВРИЧА – з посади першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Про це йдеться в текстах сьогоднішніх указів №637 і 638, розміщених на офіційному сайті Президента.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що уряд визначиться з кандидатурою на посаду віце-прем`єр-міністра протягом найближчого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу після відвідання Трипільської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату (Київська область).

«Я думаю, що протягом найближчого тижня ми підберемо кандидатури й представимо на розгляд Президента України, якому, власне кажучи, й ухвалювати рішення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що сьогоднішнє звільнення Віктора ТИХОНОВА з посади віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Юрія ХІВРИЧА – з посади першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства було неминучим і очевидним.

«Що стосується підбору кандидатур, то ведеться така робота, вивчаються кандидатури. Я не буду, звичайно, їх називати зараз, але таке вивчення можливих кандидатур на такі надвідповідальні посади, на таку надвідповідальну роботу, яка стосується упорядковування тарифів, реформування, скажімо, всієї житлово-комунальної системи, необхідно зробити», - підкреслив глава уряду.

Водночас М.АЗАРОВ зазначив, що В.ТИХОНОВ і Ю.ХІВРИЧ роботі в уряді «віддавали всі свої сили», але зараз необхідні інші підходи, потрібна енергія, досвід. «Я б не хотів зараз кидати камінь у їхній город», - зазначив М.АЗАРОВ.

(УНІАН)