Курс НБУ на 02.06.11

Офіційний курс НБУ на 02.06.11100 USD - 797.3500 (1 червня - 797.1500)100 EUR - 1148.8219 (1 червня - 1146.7003)10 RUR - 2.8509 (1 червня - 2.8489)Облікові курси банківських металів на 02.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122173.95 (1 червня-122521.96)961 XAG 10 Срібло-3025.94 (1 червня-3080.98)962XPT10Платина-145037.97(1 червня-145161.02)964XPD10Паладій-61635.16 (1 червня-61779.13)

Офіційний курс НБУ на 02.06.11 100 USD - 797.3500 (1 червня - 797.1500) 100 EUR - 1148.8219 (1 червня - 1146.7003) 10 RUR - 2.8509 (1 червня - 2.8489) Облікові курси банківських металів на 02.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-122173.95 (1 червня-122521.96) 961 XAG 10 Срібло-3025.94 (1 червня-3080.98) 962XPT10Платина-145037.97(1 червня-145161.02) 964XPD10Паладій-61635.16 (1 червня-61779.13)

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