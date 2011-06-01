Курс НБУ на 02.06.11
21:04, 01 червня 2011Різне
0
Офіційний курс НБУ на 02.06.11100 USD - 797.3500 (1 червня - 797.1500)100 EUR - 1148.8219 (1 червня - 1146.7003)10 RUR - 2.8509 (1 червня - 2.8489)Облікові курси банківських металів на 02.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122173.95 (1 червня-122521.96)961 XAG 10 Срібло-3025.94 (1 червня-3080.98)962XPT10Платина-145037.97(1 червня-145161.02)964XPD10Паладій-61635.16 (1 червня-61779.13)
Офіційний курс НБУ на 02.06.11
100 USD - 797.3500 (1 червня - 797.1500)
100 EUR - 1148.8219 (1 червня - 1146.7003)
10 RUR - 2.8509 (1 червня - 2.8489)
Облікові курси банківських металів на 02.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-122173.95 (1 червня-122521.96)
961 XAG 10 Срібло-3025.94 (1 червня-3080.98)
962XPT10Платина-145037.97(1 червня-145161.02)
964XPD10Паладій-61635.16 (1 червня-61779.13)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter