Анонс на 2 червня

* 2-3 червня Президент України Віктор Янукович перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим. Планується, що Глава держави візьме участь у церемонії відкриття реконструйованого Ялтинського міського пологового будинку. Також заплановано участь Віктора Януковича в урочистостях з нагоди відкриття етапу Inter Continental Rally Challenge PRIME YALTA RALLY 2011. 3 червня в Ялті під головуванням Президента відбудеться засідання Ради регіонів.

* Прем`єр-міністр України М. Азаров візьме участь у відкритті Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2011». У церемонії також візьме участь міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

* Всеукраїнський форум сільських і селищних рад "Розвиток сільських територій - основа аграрної стратегії України" за участю міністра М. Присяжнюка. По завершенні - підхід міністра до преси.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться міжнародна конференція «Податкова реформа: перезавантаження». Буде представлена ​​й обговорена нова концепція податкової реформи. Учасники: віце-прем`єр-міністр України Сергій Тігіпко, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутинник, керівник податкової практики в СНД компанії Ernst & Young Володимир Котенко. Модератор - президент «Реформаторського клубу», директор аналітичного центру «Експертна рада» Іскандер Хісамов.

* Круглий стіл на тему: "Рівень ділової журналістики в електронних ЗМІ: піднятися зі світовою узбіччя". Організатори: "Українська біржа" та портал "Телекритика". Учасники: Дмитро Тевелєв, голова ДКЦПФР; Олег Ткаченко, голова Правління "Української біржі"; Дмитро Тарабакін, управляючий директор, глава департаменту брокерських послуг та підрозділу по роботі з українськими клієнтами, "Драгон Капітал"; Артемій Єршов, ген.директор ГИК "Трійка Діалог Україна "; Ігор Мазепа, ген.директор ГИК" Конкорд Капітал ".

* Прес-конференція на тему: «Яких збитків можуть завдати Україні «недружні кроки» країн Митного союзу?». Учасники: експерт з зовнішньоекономічної діяльності, член Робочої групи з підготовки рекомендацій щодо збільшення переваг та мінімізації негативних наслідків створення зони вільної торгівлі з ЄС для економіки України Володимир Сіденко та виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко.

* Прес-конференція на тему: «Електронні підручники: за і проти», під час якої будуть оприлюднені результати експериментального випробування електронного пристрою для читання «PocketBook» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України.

* Відбудеться брифінг голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н. Королевської.

* Відбудеться Другий Міжнародний аграрно-інвестиційний форум «Світова продовольча безпека: виклики та інвестиційні можливості для аграрного сектору». Брифінг міністра аграрної політики і продовольства України М. Присяжнюка.

* Відбудеться брифінг за результатами проведення консультацій з громадськістю про будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС.

* У рамках Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2011» Державна інспекція сільського господарства України проведе панельну дискусію на тему: "Адміністративна реформа в Україні як чинник оптимізації роботи органів державної влади у сфері нагляду (контролю) в АПК". Учасники: Микола Поєдинок, голова Госсельсхозінспекціі Україні; Олександр Григорович, заст.голови Госсільгоспінспекціі України; Хайнц Штрубенхофф, керівник проекту "Німецько-український аграрний діалог"; Йорк Лютер, експерт у сфері контролю якості грунтів і використання та охорони земель Міністерства охорони навколишнього середовища, енергетики, сільського господарства та захисту прав споживачів землі Гессен, Німеччина.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63