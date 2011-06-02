У Маріуполі госпіталізували п'ятого хворого з підозрою на холеру

У місті Маріуполь Донецької області 1 червня госпіталізували п`ятого хворого з підозрою на холеру.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, усі госпіталізовані одержують необхідне лікування, стан їх здоров`я задовільний.

Епідеміологи підкреслили, що в Маріуполі регулярно здійснюється моніторинг циркуляції збудників холери в об`єктах зовнішнього середовища: проводиться відбір і дослідження матеріалу з об`єктів навколишнього середовища, зокрема питної води, води відкритих водоймищ, стічної води, продуктів харчування, риби, обстеження хворих з симптомами розладу кишечнику на групу кишкових інфекцій і холеру.

За результатами досліджень в одному зразку риби (тюлька), відібраної на центральному ринку, виділений вібріон, який не може викликати захворювання на холеру, але здатний викликати гострі кишкові інфекції.

При цьому в облСЕС акцентували, що захворюваність га гострі кишкові інфекції в Маріуполі не перевищує середнього багаторічного рівня.

На місці працює комісія фахівців Міністерства охорони здоров`я України, Української протичумної станції, Державної санепідслужби України, обласної СЕС.

Щодня проводяться засідання обласного і міського оперативного штабу, засідання міської і районних надзвичайних протиепідемічних комісій Маріуполя.

Активізована санітарно-освітня робота з профілактики гострих кишкових інфекцій і холери з використанням усіх засобів масової інформації серед жителів області.

Проведення комплексу протиепідемічних заходів продовжується, зазначили в обласній СЕС.