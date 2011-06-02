ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «Кабмін «блискавично» допрацював пенсійну реформу» пише - Володимир Литвин заявив про миттєву реакцію Кабміну: менше ніж за добу пенсійна реформа була дороблена і відправлена в комітети на розгляд...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-molnienosno-dorabotal-158419/

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Також «Діло» в публікації «Генпрокуратура допитала Ющенка у справі Тимошенко» пише - екс-Президент України Віктор Ющенко, який не йде на контакт з Генпрокуратурою за власною справою, вирішив піти на співпрацю зі слідством у справі Тимошенко...

http://delo.ua/ukraine/genprokuratura-doprosila-juschenk-158407/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «розплатився за тарифом», в якому пише - Віктор Янукович вперше звільнив урядових чиновників у зв`язку з невиконанням поставлених перед ними завдань. Посад позбулися віце-прем`єр-глава Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Віктор Тихонов та його перший заступник Юрій Хіврич, що не зуміли ввести єдині для всіх регіонів України тарифи на комунальні послуги. Таке рішення - єдиний спосіб зупинити зростання тарифів, вважають у Партії регіонів. Тепер підприємствам галузі обіцяють виплачувати компенсації з держбюджету, для чого буде потрібно близько 50 млрд. грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1652316

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Комісар не хоче йти в обхід», в якому пише - Європі вигідніше реконструювати українську газотранспортну систему, ніж будувати газопроводи в обхід країни, заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Оттінгер. У Міненерго сприйняли цю заяву як підтримку і сподіваються за допомогою ЄС переконати Росію відмовитися від будівництва South Stream. Втім, експерти впевнені, що заява єврокомісара - не більше ніж тиск на "Газпром" в переговорах про постачання газу...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1652320

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Банки пролікують у фінансовій здравниці», в якому пише - у ВР зареєстровано законопроект № 8586, що передбачає створення Національним банком України санаційного банку зі спеціальним статусом. Формувати статутний капітал «банку-лікаря» будуть за рахунок доходів НБУ і цінних паперів, емітентом яких він є...

http://finance.eizvestia.com/full/banki-prolechat-v-finansovoj-zdravnice

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Також «Економічні відомості» подають матеріал «Авіаперевізникам додадуть конкуренції», в якому пишуть - Мінінфраструктури потурбувалося за розвиток конкуренції на внутрішньому ринку авіаперевезень: відомство пропонує скасувати норму про обов`язковий інтервал між вильотами в 30 хвилин, що має збільшити кількість рейсів і компаній. Експерти допускають, що створюється поле для корупції...

http://markets.eizvestia.com/full/aviaperevozchikam-dobavyat-konkurencii

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Країну врятують яблука», в якому пишуть - за останні три роки Україна значно збільшила обсяги експорту яблук, істотно знизивши обсяги імпорту. При цьому закладання садів йде дуже активно...

http://markets.eizvestia.com/full/stranu-spasut-yabloki

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Газета «Сьогодні» у публікації «Дорогі мобільні телефони масово ставлять на прослуховування» пише - для цього потрібно лише закачати в телефон жертви програму за 3000 грн. Як врятуватися?..

http://www.segodnya.ua/news/14255438.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Українці кинулися за угорськими паспортами. Черга - на рік» пише - в Закарпатті все більше людей з документами двох країн. Але їх нібито залякує СБУ...

http://www.segodnya.ua/news/14255286.html

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Чи дозволить Президент «опошлити» експорт зерна?», в якому пише - ВР прийняла закон про введення експортних мит на зерно. Якщо Президент його підпише, то селяни знову недорахуються грошей. Як відзначають експерти, йде відвертий грабіж товаровиробника, і створюються нестерпні умови праці для аграріїв...

http://economics.unian.net/ukr/detail/90408

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Також сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «США на межі дефолту. Що чекає Україну?..», в якому пише - конгрес США відмовив Б.Обамі збільшити граничний рівень держборгу. Країні загрожує дефолт. Проблема спровокує зростання курсу євро/долар. Україна не залишиться осторонь...

http://economics.unian.net/ukr/detail/90391

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» у публікації «Італійський компроміс» пише - Fiat все-таки не вдалося домовитися з Мінекономрозвитку Росії попрацювати на умовах старої угоди по промзбірці. Автовиробникові доведеться взяти на себе додаткові зобов`язання...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261400/italyanskij_kompromiss

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Також «Відомості» у публікації «Хмарою донесло» пишуть - Apple вслід за Amazon запускає інтернет-сервіс, що дозволяє слухати музику і дивитися відео онлайн, не завантажуючи їх у комп`ютер, телефон або плеєр...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261394/oblakom_doneslo

(УНІАН)