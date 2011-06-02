Парламент Японії відмовився висловити недовіру прем'єр-міністру

Парламент Японії під час сьогоднішнього голосування відмовився висловити недовіру прем`єр-міністру країни Наото КАНУ, відставки якого вимагали три опозиційні партії.

Опозиція звинувачує уряд Н.КАНА у зволіканні при ліквідації наслідків землетрусу 11 березня і аварії на АЕС "Фукусіма-Дайїчі", повідомляє радіо «Свобода».

Напередодні голосування в нижній палаті парламенту Японії Н.КАН заявив про готовність залишити свій пост після того, як наслідки атомної аварії і стихійного лиха будуть ліквідовані, а країна оправиться від кризи.