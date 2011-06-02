ВР посилила відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 263 народних депутата із 396 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єкта персональних даних про його права у зв’язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб, громадян - суб`єктів підприємницької діяльності – від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних про зміну відомостей, що подаються для державної реєстрації бази персональних даних, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб`єктів підприємницької діяльності – від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб`єктів підприємницької діяльності — від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних щодо усунення порушень законодавства про захист персональних даних тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб`єктів підприємницької діяльності від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім ряду випадків, караються штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.