Комісія Київради підтримала проект рішення про відставку Черновецького

Регламентна комісія Київради підтримала ініційований депутатами з фракції «БЮТ-Батьківщина» проект рішення «Про дострокове припинення повноважень Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина», про це після засідання профільної комісії повідомила лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА.

«БЮТ - єдина політична сила, яка домагалась відставки ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у правовому полі. Нам це вдалося, і тепер залишилось тільки одне голосування - на сесії Київради. Звичайно, О.ПОПОВ (голова КМДА Олександр ПОПОВ - УНІАН) зробить все, щоб запобігти відставці мера, адже йому вона не вигідна. Оскільки шанси, що він переможе на позачергових виборах мера, близькі до нуля», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Депутат висловила сподівання, що питання про дострокове припинення повноважень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО буде внесено до порядку денного найближчого пленарного засідання Київради. Оскільки запланована на 16 червня сесія перенесена на 23 червня 2011 року.

«Ми виносили цей проект рішення раніше безпосередньо на сесію Київради, але БЮТу відмовили у цій пропозиції через те, що він не розглядався профільною комісією. Тепер питання має обов’язково бути внесене на розгляд сесії Київради», - переконана Т.МЕЛІХОВА.

У прес-службі нагадали, що на розгляді комісії Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики перебуває інший, підготовлений депутатською фракцією «БЮТ-Батьківщина», проект рішення «Про звернення депутатів Київської міської ради до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови».