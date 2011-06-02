Уряд розраховує, що ВР ухвалить Програму соціально-економічного розвитку до кінця сесії - Клюєв
19:18, 02 червня 2011Різне
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Уряд розраховує, що Державна програма соціально-економічного розвитку України на 2012 рік буде ухвалена до кінця 8-ї сесії Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.
«Програма фактично вже готова, я сьогодні бачив сигнальний варіант», - наголосив він.
А.КЛЮЄВ також повідомив, що протягом двох тижнів проект програми буде винесений на розгляд уряду, а після обговорення та доопрацювання - направлений до Верховної Ради.
«Ми хочемо, щоб парламент, я сподіваюся, нас підтримають народні депутати, до кінця сесії ухвалив цей документ», - підкреслив А.КЛЮЄВ.
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