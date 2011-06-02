Головне на 2 червня

Новини ЖКГ

Уряд України планує ввести єдині тарифи на послуги житлово-комунального господарства до початку опалювального сезону 2011-2012 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

“Завдання висунуте до нового опалювального сезону цього все зробити”, - сказав А.КЛЮЄВ. Він відзначив, що усі 18 видів тарифів на послуги будуть однаковими в усій країні, і уряд вже розробив методику їх визначення.

“Зараз ми підготували єдиний алгоритм, і за ним усі органи місцевого самоврядування і незалежний регулятор розраховуватимуть тарифи. Згідно з цією методикою, тарифи по країні у цілому будуть єдиними. Не буде такого, що, наприклад, в Донецькій області кубометр води коштує одну ціну, а, скажімо, в Житомирській області – удвічі або утричі дешевше”, - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він наголосив, що у випадках, якщо з об`єктивних причин в якихось регіонах собівартість тарифу перевищуватиме встановлений рівень, то різниця компенсуватиметься. Насамперед, це стосується тарифу на воду і, за попередніми даними, розмір компенсації може становити 800-900 млн. грн., сказав А.КЛЮЄВ.

Уряд України не планує збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Він відзначив, що увага при формуванні тарифів буде спрямована на скорочення їх собівартості.

«Уряд не піде на збільшення тарифів. Лише у разі крайньої необхідності ми підвищуватимемо ті або інші тарифи. Зараз в основній масі ми йтимемо на скорочення собівартості», - сказав А.КЛЮЄВ.

Фінанси

До кінця наступного тижня Кабінет міністрів України розгляне зміни до Податкового кодексу, розроблені експертною групою під керівництвом віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав сьогодні під час міжнародної конференції.

Поправки були підготовлені за підсумками обговорень з асоціаціями підприємців і роботодавців за час дії ПК.

За словами віце-прем`єр-міністра, на сьогоднішній день експертна група підготувала більш як 500 поправок до документа. А вже до кінця року буде розроблено комплексний законопроект, який дозволить внести до податкової системи глобальні зміни. «Для більш ефективного доопрацювання кодексу ми запросили фахівців московського офісу компанії Ernst&Young. Вони допомогли виявити слабкі сторони нашого податкового законодавства», – сказав С.ТІГІПКО.

Також, за його словами, необхідно посилити контроль над трансфертним ціноутворенням, щоб уникнути нелегального виведення українських капіталів за кордон, посилити боротьбу з ухиленням від оподаткування, відмовитися від хаотичної та неефективної системи пільг. «Ці заходи допоможуть збільшити надходження до держбюджету, розширити базу оподаткування, а надалі – зменшити податкове навантаження на економіку», - зазначив С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр вважає, що пропозиції експертів будуть враховані у відповідному законопроекті, який підготують до кінця літа. А вже восени почнеться обговорення новацій з бізнесом і громадськістю. «До кінця року ми зможемо прийняти цей документ, при цьому буде передбачено адаптаційний період для підприємців», – сказав він.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що курс гривні залишатиметься стабільним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таку заяву прем`єр-міністр зробив під час відкриття XXIII Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2011».

«Зараз гривня стабільна, як ніколи, і буде стабільною», - відзначив М.АЗАРОВ.

Глава уряду також відзначив, що банківська система України працює стабільно, і вже розпочалася виплата депозитів вкладникам «Родовід банку».

«Кожний вкладник банку може бути спокійний за свої вклади», - відзначив прем`єр-міністр.

Голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ прогнозує, що до середини літа «споживча інфляція» може сягнути 12-13%.

Про це йдеться у листі голови Нацбанку С.АРБУЗОВА до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА. Копія листа є в розпорядженні УНІАН.

Так, у квітні зростання індексу споживчих цін “прискорилося” до 9,4% у річному вираженні. Враховуючи тенденції до зростання світових цін на сировинні товари та низьку базу порівняння минулого року, до середини літа споживча інфляція може сягнути 12-13% у річному вираженні.

М.АРБУЗОВ зазначає, що, починаючи з грудня минулого року, зростання споживчих цін визначається переважно зростанням інфляції витрат: цінами на продовольство, адміністративно-регульованими тарифами та цінами на пальне. Різке зростання цін на вказані продукти та послуги підвищує собівартість продукції і, відповідно, прискорює базову інфляцію.

У документі констатується, що, за оцінками міжнародних та вітчизняних експертів, досягнення урядового прогнозу інфляції (8,9%) є малоймовірним. Зокрема, МВФ прогнозує споживчу інфляцію на 2011 рік на рівні 10,2%, а березневий консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку (складений на основі оцінок експертів із тринадцяти державних та неурядових організацій) - погіршено до 11,1%. До того ж результати ділових очікувань підприємств за перший квартал поточного року свідчать, що інфляційні очікування бізнесу на наступні 12 місяців зросли порівняно з даними попереднього кварталу й сягнули 14,7%.

«Нинішні нереалістичні параметри інфляції ставлять під сумнів усю сукупність макроекономічних показників як на поточний, так і наступний роки, - пише М.АЗАРОВУ голова НБУ. - Отже, призводять до зниження довіри до економічної політики Уряду в цілому та, відповідно, унеможливлюють досягнення цілей у коротко- та середньостроковому періодах».

У Національному банку також покладають на уряд М.АЗАРОВА провину за зрив співпраці з Міжнародним валютним фондом, що призвело до зниження довіри інвесторів до України.

«На жаль, ці негативні тенденції, окрім іншого, зумовлені публічними заявами керівництва Уряду, які суперечать цілям програми, що підтримується МВФ (зокрема, стосовно цін та тарифів тощо)», - констатує С.АРБУЗОВ.

У Нацбанку, зокрема, підрахували, що невиконання умов Меморандуму з МВФ призведе до ненадходження коштів лише у 2011 році в обсязі майже 7,7 млрд. дол. США від міжнародних фінансових організацій (від МВФ – 6,2 млрд., Світового банку – 0,85 млрд., Єврокомісії – 0,6 млрд.).

Також з високою імовірністю погіршиться суверенний рейтинг України; зросте вартість зовнішніх запозичень; скоротяться надходження прямих іноземних інвестицій та боргових ресурсів до банків і реального сектора; підвищиться попит на готівкову валюту.

«За нашими оцінками, обсяг загальних втрат фінансових ресурсів до кінця 2011 року може скласти близько 9 млрд. дол. США. В умовах збереження дефіциту поточного рахунку це може призвести до суттєвого скорочення міжнародних резервів», - прогнозує голова НБУ.

Енергетика

Україна не надаватиме Європейському Союзу якісь окремі гарантії, у тому числі й фінансового характеру, щодо безперебійного транзиту газу з Росії до країн ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи результати свого візиту до Брюсселю 31 травня.

А.КЛЮЄВ повідомив, що під час переговорів з комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ вдалося домовитися про зняття запропонованої Єврокомісією умови, в рамках переговорів про підготовку угоди про вільну торгівлю, щодо гарантій з боку України з безперебійного транзиту газу.

«Спочатку були виставлені (з боку ЄК – УНІАН) досить жорсткі вимоги з приводу того, щоб ми гарантували, аж до фінансових гарантій, транзит через Україну газу. Навіть пропонувався особливий механізм розгляду питання. Але нам вдалося домовитися про те, що жодних фінансових санкцій у разі якихось збоїв при поставках газу через територію України не буде. Я вважаю, що це наша велика перемога», - сказав А.КЛЮЄВ.

Крім того, він підкреслив, що підтвердженням можливостей України здійснювати безперебійний транзит газу є те, що у 2010-му і 2011 роках проблем з транзитом не було. При цьому А.КЛЮЄВ відзначив, що переговори, які ведуть зараз Україна і Росія з газових питань, ніяк не позначаться на транзиті газу до країн Євросоюзу.

«Фактами і прикладами нам вдалося відійти від цього питання (вимог гарантії безперебійного транзиту – УНІАН)», - сказав А.КЛЮЄВ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію".

Метою закону є вирішення проблеми боргів, забезпечення умов для підвищення рівня поточних розрахунків за спожитий природний газ і електричну енергію і створення умов для покращення фінансово-економічного стану, зокрема, тих підприємств, що виробляють, транспортують і постачають теплову та електричну енергію, незалежно від форми власності; суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом; Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", ДК "Газ України", ДК "Укргазвидобування", ДК "Укртрансгаз", ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Завданням закону є покращення платіжного балансу зазначених підприємств шляхом списання заборгованості за спожитий природний газ і електричну енергію, яка виникла станом на 1 січня 2010 року, і нарахованих пені та штрафних санкцій із заборгованості за природний газ станом на 1 січня 2011 року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» продовжує переговори з провідними міжнародними компаніями нафтогазового сектора з метою залучення їх до видобутку вуглеводнів на території України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, фахівці компанії провели ряд робочих зустрічей і відвідали промислові майданчики компаній «Ексонмобіл», «Шеврон» і «Халлібартон» у США для ознайомлення з досвідом оцінки і промислового видобутку нетрадиційних ресурсів вуглеводнів, а також з роботою компаній, які надають сервісні послуги з супроводу буріння і закінчення свердловин.

Крім того, наприкінці травня цього року «Нафтогаз України» і норвезька компанія «Статойл» обговорили положення проекту угоди про співпрацю у сфері розвідки і видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря і розробки сланцевих покладів на заході України. Під час зустрічі була досягнута домовленість про навчання фахівців компанії на об`єктах «Статойл» у Норвегії.

На сьогодні проект угоди про спільну діяльність між компаніями проходить узгодження в головному офісі «Статойл» у м. Ставангер (Норвегія).

Також компанія відзначає, що збільшення видобутку природного газу і нафти в Україні за рахунок відкриття і введення в експлуатацію нових родовищ є одним з пріоритетів роботи компанії в середньостроковій перспективі. Залучення досвіду міжнародних компаній-лідерів нафтогазового сектора дозволить прискорити цей процес і зробити його максимально ефективним.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-травні ц.р. збільшила транзит природного газу до країн Європи на 15,8%, або на 6,666 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 роком, до 48,892 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-травні ц.р. збільшилося на 10,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 роком, до 77,796 млрд. млн. куб. м.

(УНІАН)