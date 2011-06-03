Анонс на 3 червня

* Відбудеться прес-тур, організований "Укрзалізницею" на одне з основних локомотивних депо Україні (ТЧ-1 Київ-Пасажирський). Тема прес-туру: "Чи є загроза зупинки залізниці? Хто возитиме пасажирів? Як сьогодні УЗ вирішує проблему локомотивного парку, які шляхи виходу з можливої транспортної кризи?". Учасники: заступник начальника ГУ локомотивного господарства «Укрзалізниці» Ігор Батюшин, представники Південно-західної залізниці, депо.

* У рамках ХХІІІ міжнародної виставки-ярмарку «АГРО-2011» відбудеться круглий стіл на тему: «Ринок земель сільськогосподарського призначення: перспективи та наслідки впровадження». Організатор - Державне агентство земельних ресурсів України за підтримки Асоціації «Земельна спілка України», проектів «Агроінвест» і «Правова країна» Агентства міжнародного розвитку США (USAID). Учасники: Микола Калюжний, заст.голови Держагентства земельних ресурсів України; Андрій Мартин, член Ради асоціації «Земельний союз України»; Роман Корінець, заступник директора Інституту розвитку аграрних ринків; Микола Кобець, старший експерт аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки ЄС/ПРООН.

* У рамках Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2011» міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк проведе ряд міжнародних двосторонніх зустрічей.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: "Роль місцевих громад у підвищенні рівня енергоефективності в Україні". Організатор - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Україна ". Учасники: голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола Пашкевич, президент асоціації "Енергоефективні міста України" Володимир Гаразд.

* Прес-конференція на тему: «Екологічна ситуація та стан питних вод в Україні». Учасники: Анатолій Яцик, директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем; Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.

* Прес-конференція на тему: «Чи допоможуть сфері ЖКГ кадрові ротації Януковича і впровадження єдиного тарифу для всієї України?». Учасники: директор Інститут міста Олександр Сергієнко та екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

* Круглий стіл на тему: "Майбутнє ринку медичного страхування в Україні". Учасники: Тетяна Бахтєєва, голова Комітету ВРУ з питань охорони здоров`я; Олександр Завада, президент Української федерації страхування; Людмила Підгорна, начальник управління економіки медичного страхування і соціальних програм МОЗ України; Юрій Єфімов, голова Правління СК "УНІКА"; Вадим Загребний, голова правління СК "БРОКБІЗНЕС"; Володимир Зелений, начальник Київського регіонального управління СК "Нафтагазстрах" та ін.

* Відбудеться брифінг голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н. Королевської.

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