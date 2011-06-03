Курс НБУ на 03.06.11

Офіційний курс НБУ на 03.06.11100 USD - 797.3500 (2 червня - 797.3500)100 EUR - 1152.9681 (2 червня - 1148.8219)10 RUR - 2.8434 (2 червня - 2.8509)Облікові курси банківських металів на 03.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122851.70 (2 червня-122173.95)961 XAG 10 Срібло-2967.74 (2 червня-3025.94)962XPT10Платина-144958.23(2 червня-145037.97)964XPD10Паладій-61475.69 (2 червня-61635.16)

Офіційний курс НБУ на 03.06.11 100 USD - 797.3500 (2 червня - 797.3500) 100 EUR - 1152.9681 (2 червня - 1148.8219) 10 RUR - 2.8434 (2 червня - 2.8509) Облікові курси банківських металів на 03.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-122851.70 (2 червня-122173.95) 961 XAG 10 Срібло-2967.74 (2 червня-3025.94) 962XPT10Платина-144958.23(2 червня-145037.97) 964XPD10Паладій-61475.69 (2 червня-61635.16)

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