Курс НБУ на 03.06.11
00:55, 03 червня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 03.06.11100 USD - 797.3500 (2 червня - 797.3500)100 EUR - 1152.9681 (2 червня - 1148.8219)10 RUR - 2.8434 (2 червня - 2.8509)Облікові курси банківських металів на 03.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122851.70 (2 червня-122173.95)961 XAG 10 Срібло-2967.74 (2 червня-3025.94)962XPT10Платина-144958.23(2 червня-145037.97)964XPD10Паладій-61475.69 (2 червня-61635.16)
Офіційний курс НБУ на 03.06.11
100 USD - 797.3500 (2 червня - 797.3500)
100 EUR - 1152.9681 (2 червня - 1148.8219)
10 RUR - 2.8434 (2 червня - 2.8509)
Облікові курси банківських металів на 03.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-122851.70 (2 червня-122173.95)
961 XAG 10 Срібло-2967.74 (2 червня-3025.94)
962XPT10Платина-144958.23(2 червня-145037.97)
964XPD10Паладій-61475.69 (2 червня-61635.16)
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