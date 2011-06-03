ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «Київрада розгляне питання про відставку Черновецького» пише - Регламентна комісія Київради підтримала проект рішення «Про дострокове припинення повноважень Київського міського голови Черновецького Л.М.». Про це заявила лідер фракції БЮТ у міськраді Тетяна Меліхова. Депутат висловила надію, що питання буде внесено до порядку денного найближчого засідання Київради, яке відбудеться 23 червня...

http://delo.ua/ukraine/kievsovet-rassmotrit-vopros-ob-158510/

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Також «Діло» в публікації «Реформувати ЖКГ буде Клюєв» пише - Кабінет Міністрів створив робочу групу з реформування житлово-комунального господарства, яку очолив перший віце-прем`єр Андрій Клюєв...

http://delo.ua/business/reformirovat-zhkh-budet-kljuev-158490/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «НБУ не витримав розлуки з МВФ», в якому пише - голова Нацбанку Сергій Арбузов направив прем`єр-міністру Миколі Азарову листа, в якому звинуватив уряд в припиненні співпраці з МВФ, що загрожує неотриманням від зовнішніх кредиторів приблизно $ 7,7 млрд. Дефіцит коштів і посилення тиску на резерви НБУ вимагатиме посилення монетарної політики і призведе до гальмування економічного зростання. Реакція прем`єра виявилася напрочуд спокійною: він доручив міністерствам спільно з НБУ розробити заходи щодо вирішення зазначених в листі проблем. Це збільшує шанси на те, що уряд все ж таки піде назустріч вимогам МВФ, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1653029

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Овочі дозріли до інфекції», в якому пише - поширення кишкової інфекції у країнах ЄС стало загрозою для країн, що імпортують продукцію з Європи. У Росії вчора ввели повну заборону на імпорт овочів з ЄС, не виключили таку можливість і в Білорусії. Україна поки не готова до таких радикальних заходів - в Мінагрополітики вчора заявили тільки про посилення контролю імпорту овочів. Експерти говорять, що частка європейських томатів і огірків на українському ринку невелика...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1653036

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Газета «Сьогодні» у публікації «Чотири головних нововведення медичної реформи» пише - проект медреформи робить ставку на сімейних лікарів-універсалів, але їм треба добре платити...

http://www.segodnya.ua/news/14255786.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Третині Кабміну може загрожувати відставка» пише - кадрові перестановки в Кабміні можуть продовжитися. Президент критикував і міністра фінансів Ярошенка, і міністра оборони Єжеля. Що ж до Тігіпко: в оточенні Януковича йде боротьба між прихильниками продовження співпраці з МВФ і тими, хто виступає проти. Доля Тігіпко залежить від результату боротьби...

http://www.segodnya.ua/news/14255750.html

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Кабмін "зрадив" пенсійній реформі», в якому пише - Кабмін подав до парламенту новий "пенсійний" законопроект. Депутати повинні його відхилити і звернутися до Президента щодо персональної відповідальності членів уряду за блокування реформи, вважають експерти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/90550

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» у публікації «Вперед у СРСР» пише - економічна політика Росії все більше схожа на радянську і її результат може виявитися таким же, стверджують економісти Інституту Гайдара. Нічого подібного, заперечують чиновники...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261476/vpered_v_sssr

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Також «Відомості» у публікації «Фронт оголив тил» пишуть - найбільші об`єднання бізнесменів - РСПП, «Ділова Росія» і «Опора Росії» - вступили до путінського народного фронту…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261477/front_obnazhil_tyl

(УНІАН)