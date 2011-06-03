У Росії знову пожежа на складі боєприпасів. Евакуйованих вже 28 тисяч

У Малопургинському районі Республіки Удмуртія (Росія) сталася чергова пожежа на складі боєприпасів, постраждали 28 осіб, евакуйовано 28 тисяч.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії.

«2 червня о 23.40 надійшла інформація про те, що в Малопургинському районі Республіки Удмуртія на території військової частини відбуваються вибухи класичних снарядів у складах. Після прибуття оперативної групи о 23.50 горіли відкритим полум`ям склади з артилерійськими снарядами», - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, постраждали 28 чоловік, з них 8 - госпіталізовані. Всього евакуйовано понад 28 тис. чоловік.

Для ліквідації наслідків пожежі, що виникла на території військової частини в Малопургинському районі Республіки Удмуртія, направлена авіація МНС Росії.

Рух залізничного і автомобільного транспорту, перерваний через вибухи на артарсеналі в Удмуртії, відновлений об`їзними шляхами.

За інформацією МНС, в Удмуртській Республіці на даний момент інтенсивність вибухів дещо зменшилася. Загрози довколишнім населеним пунктам і місту Іжевську немає.

«Проводиться моніторинг становища, зокрема і за допомогою безпілотних літальних апаратів, ситуація знаходиться під контролем», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня в Республіці Башкортостан сталася пожежа на складі з боєприпасами, внаслідок якого постраждали 7 осіб.