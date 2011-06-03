В Україні відкрили 11 пунктів прийому та збору тари з-під засобів захисту рослин

«Національний центр поводження з небезпечними відходами» та Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) повідомили, що в рамках виконання протокольних рішень прийнятих на спільних нарадах з Агрохімічним комітетом Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) було відкрито 11 пунктів прийому та збору тари з-під засобів захисту рослин (ЗЗР).

Вже не раз зазначалося, що тара з-під засобів захисту рослин (ЗЗР) є шкідливою не тільки для навколишнього середовища а й для здоров`я людей та тварин. Непромита тара, яка зберігається в невідповідних умовах, може нести загрозу отруєння хімічними речовинами. Повторне використання тари з-під ЗЗР категорично забороняється. У більшості розвинутих країнах світу існують системи збору, доставки та утилізації подібної тари, які налагоджені на основі співпраці уряду та бізнесу.

Діалог щодо запровадження системи збору тари з-під ЗЗР між Агрохімічним

комітетом ЄБА, Мінприроди України та «Національним центром поводження з небезпечними відходами» був розпочатий у грудні 2010 року. Під час проведення робочих зустрічей представники компаній-членів комітету надавали рекомендації, щодо способу впровадження системи збору тари з-під ЗЗР їх правильного та безпечного зберігання та утилізації відповідно до передового досвіду європейських держав.

Як повідомили «Національний центр поводження з небезпечними відходами» та Міністерство екології та природних ресурсів України, відповідні пукти було створено за такими адресами:

* Дніпропетровська філія – Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт.Меліоративне, вул. Заводська 3Б;

* Криворізька філія - Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Новопілля, Дніпропетровська 7;

* Дніпропетровська філія – Дніпропетровська обл., смт. Межева, вул. Кутузова 18;

* П`ятихатська філія - Дніпропетровська обл., П`ятихатський район, м. П`ятихатки, вул. Клименка 3;

* Донбаська філія – Донецька обл., м. Донецьк, вул. Прокоф`єва 9А;

* Вільнянська філія – Запорізька обл., Вільнянський район, м. Вільнянськ, вул. Елеваторна 4;

* Запорізька філія - Запорізька обл., Токмацький район, м. Токмак, Гоголя 136;

* Луганська філія - Луганська обл., м.Луганськ, вул. Даргомижського 2Д;

* Купянська філія – Харківська обл., м.Купянськ, вул. Дзержинського;

* Лозова філія - Харківська обл., Лозовський район, с. Катеринівка, вул. Степова 3;

* Харківська філія – Харківська обл., Нововодолагський район, м. Нова Водолага, вул. Залізнична 1.

Заснування 11 пунктів збору тари з-під ЗЗР у 5 регіонах України – це перший, але дуже важливий, крок на шляху до створення належної системи збору та утилізації порожньої тари відповідно до міжнародних стандартів. Європейська Бізнес Асоціація вдячна Міністерству екології та природних ресурсів України та «Національному центру поводження з небезпечними відходами» за активне залучення до діалогу та активні дії у даному питанні й сподівається на активну і продуктивну співпрацю у майбутньому.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:

*Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА)* - неприбуткова організація, що об`єднує понад 800 іноземних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором створення Європейської Бізнес Асоціації була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу на Україні та налагодженні двосторонніх зв`язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо інтеграції в Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

*Пріоритетними завданнями ЄБА на 2011 рік є:* зменшення перешкод для інвестування, підтримка різних механізмів, які сприяють економічній інтеграції до ЄС та сприяння позиціонуванню України як країни привабливої для інвестицій та ділового партнерства.

*Агрохімічний комітет ЄБА* заснований у 2001 році, з січня 2004 року є членом Європейської асоціації захисту рослин (ЕСРА). Комітет об`єднує представників 9 провідних міжнародних агрохімічних компаній, що працюють в Україні. Пріоритети Комітету на 2011 р. включають: підтримку органів влади України в розробці та впровадженні системи управління порожньою тарою з-під пестицидів та агрохімікатів; продовження обговорення з відповідними органами влади України запропонованих поправок до чинного законодавства в сфері регулювання пестицидів та агрохімікатів, спрямованих на підвищення прозорості системи реєстрації, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в цьому секторі та вдосконалення законодавчих положень, що регулюють контрафактні пестициди; реалізацію кампанії Агрохімічного комітету щодо боротьби з підробками, спрямованої на припинення імпорту підробленої продукції та інформування кінцевих споживачів, фермерів й аграріїв.