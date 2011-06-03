Президент: Україна бере курс на глибоку реформу місцевого самоврядування

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна бере курс на глибоку реформу місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив під час засідання Ради регіонів у Ялті.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що реформа місцевого самоврядування повинна дати можливість запровадити механізми участі громадян у прийнятті рішень, і найголовніше – надати місцевим громадам реальні важелі впливу на державну політику.

Президент підкреслив, що Українська держава розпочала реформу місцевого самоврядування. «Наша країна бере курс на глибоку реформу місцевого самоврядування. Готується концепція та практичний план із розвитку та підтримки місцевого самоврядування. Головна мета – формування його дієздатної низової ланки», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Нагадаю, що згідно з Європейською Хартією про місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин демократії», – зауважив він.

Президент зазначив, що в Україні все ще існує застаріла, напіврадянська концепція організації місцевого врядування, хоча в Конституції й закріплений високий статус територіальних громад. «Іншими словами, територіальні громади, відповідно до Конституції, потенційно мають права, але в житті здебільшого не володіють можливостями їх реалізувати», – зауважив глава держави.

Тому, на його думку, основою реформування місцевого самоврядування треба визначити саме територіальні громади, виробити новий алгоритм конституційно-правового регулювання відносин у сфері місцевого і регіонального розвитку.

Президент підкреслив, що слід зважено підійти до питання повноважень між центром і регіонами, прорахувати усі ризики.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на неприпустимості надалі політизувати роботу місцевих органів самоврядування. «Адже іноді ми стикаємось із тим, що місцеві ради підміняють державну владу, йдуть на порушення закону, збурюють людей політичними заявами», – сказав Президент.

Глава держави також висловив упевненість, що саме Крим може стати лідером із розвитку самоврядності. «Адже тут – найбільше передумов для цього: є парламент і Рада Міністрів, розгалужена мережа місцевих рад, і буде створена достатня економічна база», – зауважив В.ЯНУКОВИЧ.