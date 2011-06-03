Головне на 3 червня

Фінанси

На реалізацію проектів, передбачених Стратегією розвитку Києва до 2025 року, необхідно 60 млрд. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це голова КМДА О.ПОПОВ заявив на зустрічі з головою наглядової ради «Альфа-Груп» Михайлом ФРІДМАНОМ.

Обговорюючи питання співпраці голова КМДА наголосив, що сьогодні столиця України стоїть на порозі втілення масштабних проектів, запланованих у рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року, які у своєю чергу потребують значних інвестицій. Загальний розмір необхідних інвестицій складає 60 млрд. доларів, тому Київ дуже зацікавлений у співпраці із однією із найбільших фінансово-промислових структур Росії.

У ході зустрічі також обговорювались питання налагодження співпраці у галузі медицини, зокрема будівництво приватних медичних центрів, які б за домовленістю із міською владою надавали на безкоштовній основі перелік послуг соціально-незахищеним киянам.

Співрозмовники також обговорили співпрацю у галузі роздрібної торгівлі продуктами харчування.

За результатами зустрічі сторони домовились більш детально вивчити ці питання та розробити конкретні пропозиції.

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявляє, що станом на 1 червня було відшкодовано 16,7 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

За словами міністра, це в 2,6 разів більше минулорічного показника. Як сказав Ф.ЯРОШЕНКО, уряд свідомо пішов на автоматичне відшкодування ПДВ. «До речі, цього принципу жодна країна в світі не застосовує», - сказав він.

Ф.ЯРОШЕНКО зазначив, що за підсумками квітня-травня автоматично відшкодовується ПДВ суб’єктам господарювання в межах від 50 до 70%. Він наголосив, що на автоматичне відшкодування ПДВ в повному обсязі повністю передбачається перейти до кінця поточного року.

Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з документом, розмір плати за надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту платної адміністративної послуги з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав, становить: три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян — для фізичних осіб; п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для юридичних осіб.

Зокрема, платними послугами МОНмолодьспору є: видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, видача професійно-технічним навчальним закладам свідоцтв про атестацію, проставлення апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що стосуються сфери освіти і науки, визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав.

Державна служба інтелектуальної власності надає такі платні адмінпослуги: видача ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, переоформлення ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, видача копії ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, видача дубліката ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, видача контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір, видача патенту на винахід і корисну модель, видача патенту на промисловий зразок, видача свідоцтва на знак для товарів і послуг, реєстрація топографії інтегральної мікросхеми, видача свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товарів, видача свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності, видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір, видача дубліката патенту на винахід і корисну модель, видача дубліката патенту на промисловий зразок, видача дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг, видача дубліката свідоцтва про реєстрацію топографії інтегральних мікросхем, видача дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару.

За I квартал 2011 року до бюджету надійшло на 80% більше коштів з податків підприємців, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це йдеться у відповіді Державної податкової адміністрації на депутатське звернення Святослава ОЛІЙНИКА, повідомили УНІАН у прес-службі н6ародного депутата.

Так, згідно з документом, товариства з обмеженою відповідальністю за перший квартал поточного року сплатили до бюджету 13029,9 млн. грн., що на 50% більше, ніж у 2010 році і на 80% більше, ніж у 2009 році.

«Таке зростання надходжень до бюджету, на жаль, не є показником зростання ВВП, а свідчить про збільшення податкового тиску на підприємців. Це означає, що влада затягнула паски підприємцям. У цьому випадку взаємною дією має бути скорочення витрат на утримання державного апарату, але така тенденція, на жаль, не спостерігається. Наприклад, я зовсім не розумію відмову Дніпропетровської облради скоротити 6 з 8 заступників голови», - прокоментував статистику С.ОЛІЙНИК.

Крім того, в документі зазначено, що до зведеного бюджету у першому кварталі 2011 року надійшло 60846,8 млн. грн., що на 16,7% більше, ніж за відповідний період 2010 року і на 61,3% більше, ніж у першому кварталі 2009 року.

Робоче листування між Національним банком України (НБУ) і Кабінетом міністрів України є загальноприйнятою світовою практикою взаємодії центральних банків і урядів.

Про це йдеться в заяві голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА, оприлюдненій на сайті відомства, з приводу розповсюдження в ЗМІ листа НБУ на адресу прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА щодо інфляційної ситуації в Україні та перспектив співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Відзначу, що таке листування є загальноприйнятою світовою практикою взаємодії центральних банків і урядів. Це є складовою процесу координації монетарної політики Національного банку України та фіскальної політики уряду. Така співпраця дає можливість ефективно проводити економічну політику держави», - сказав С.АРБУЗОВ.

За його словами, співпраця фахівців цих відомств з оцінки перспектив і моделювання економічних ситуацій і прогнозів окремих макроекономічних показників є цілком природною.

«Важливим є те, що в цих дискусіях уряд і Національний банк знаходять спільні рішення для вирішення тих проблем, які є в економіці, - сказав С.АРБУЗОВ. - Це свідчить про високий рівень взаємодії й тісну співпрацю між нашими установами, є запорукою досягнення результатів, визначених у програмних документах уряду та Національного банку України».

Енергетика

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Кабінет міністрів врахувати можливість зростання ціни на газ у другому півріччі, щоб зменшити ризики для економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Ради регіонів у Криму.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «ми поступово виходимо з економічної кризи». У той же час він додав: «Якщо хтось думає, що все це вже закінчилось, я думаю, що ви помиляєтесь».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні Україна знаходиться «у надзвичайно складному становищі, тому що та формула, яка застосована в ціні на газ у контракті 2009 року, ніяк не відповідає ні економічним, ні будь-яким іншим розрахункам».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що може зростати у світі ціна на нафту, що призведе до зростання й ціни на газ. «Це несе велику загрозу економіці», - сказав Президент.

Звертаючись до уряду і голів облдержадміністрацій, глава держави попередив і попросив «передбачити на друге півріччя, особливо на четвертий квартал цього року, цю ситуацію, якщо така динаміка буде розвиватися». За його словами, необхідно передбачити заходи, щоб зменшити ризики для економіки України, особливо для «вразливих галузей».

Українській владі буде складно зберегти обсяги російського газового транзиту після початку роботи першого обхідного трубопроводу «Північний потік», перша черга якого буде введена в експлуатацію восени цього року.

Про це сказано в огляді Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Експерти зазначили, що публічно про скорочення щорічного прокачування російського газу через Україну на 20 млрд. кубометрів заявив наприкінці травня глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.

"Цю заяву слід сприймати як спробу тиску на Київ у російсько-українських переговорах, що продовжуються, про майбутнє українських транзитних газопроводів", - зазначили аналітики.

У той же час вони не виключили реальне скорочення транзиту через Україну, особливо, якщо росіяни не доб`ються від українців контролю над національною газотранспортною системою.

Експерти зазначили, що підписаний у січні 2009 року десятирічний газовий контракт між Україною і Росією зобов`язує росіян прокачувати щороку через українську систему 110 млрд. кубометрів газу, але не передбачає ніяких санкцій за невиконання цього зобов`язання.

"Незрозумілий також статус документа від грудня минулого року, в якому, за даними українського міністра енергетики Юрія Бойка – “Газпром” зобов`язався щороку прокачувати через Україну 112 млрд. кубометрів газу до 2015 року", - написали експерти.

Вони додали, що Україна в разі скорочення російського газового транзиту на 20 млрд. кубометрів газу щороку втрачатиме близько 600 млн. доларів.

В OSW зазначили, що минулого року "Газпром" прокачав до Європи через Україну 98 млрд. кубометрів газу, 70 млрд. з яких через Словаччину одержали держави Західної Європи.

Експерти також нагадали, що росіяни через Nord Stream, друга гілка якого буде введена в експлуатацію наступного року, мають намір щороку прокачувати 55 млрд. кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" пояснює спорудження «Північного потоку» і заплановане спорудження ще одного обхідного газопроводу «Південний потік» бажанням зменшити залежність від традиційних країн транзитерів - України та Білорусі.

Промисловість

Відбулося перше засідання Ради директорів спільного російсько-українського підприємства – Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ОАК – Антонов».

Як повідомили УНІАН в ОАК, основними питаннями, розглянутими на засіданні, стали вибори керівних органів спільного підприємства, затвердження бюджету та організаційної структури ТОВ «ОАК – Антонов», визначення планів його діяльності на найближчий час.

Головою Ради директорів ТзОВ «ОАК – Антонов» обрано голову Правління Державним авіабудівним концерном (ДАК) «Антонов» Дмитра КИВУ, його заступником – віце-президента Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «ОАК» Олександра ТУЛЯКОВА.

Рада директорів схвалила оперативний план роботи ТзОВ «ОАК – Антонов» на найближчі півроку і організаційну структуру підприємства. Рада директорів також затвердила бюджет спільного підприємства на початковому етапі. Джерелами покриття витратної частини бюджету ТзОВ «ОАК – Антонов» стануть договори, укладені ТзОВ «ОАК – Антонов» з ВАТ «ОАК», ДАК «Антонов» та іншими підприємствами в рамках виконання затвердженого оперативного плану роботи СП.

(УНІАН)