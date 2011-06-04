Курс НБУ на 06.06.11

Офіційний курс НБУ на 06.06.11100 USD - 797.3500 (3 червня - 797.3500)100 EUR - 1155.2007 (3 червня - 1152.9681)10 RUR - 2.8604 (3 червня - 2.8434)Облікові курси банківських металів на 06.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122074.29 (3 червня-122851.70)961 XAG 10 Срібло-2805.87 (3 червня-2967.74)962XPT10Платина-144798.76(3 червня-144958.23)964XPD10Паладій-61555.42 (3 червня-61475.69)

Офіційний курс НБУ на 06.06.11 100 USD - 797.3500 (3 червня - 797.3500) 100 EUR - 1155.2007 (3 червня - 1152.9681) 10 RUR - 2.8604 (3 червня - 2.8434) Облікові курси банківських металів на 06.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-122074.29 (3 червня-122851.70) 961 XAG 10 Срібло-2805.87 (3 червня-2967.74) 962XPT10Платина-144798.76(3 червня-144958.23) 964XPD10Паладій-61555.42 (3 червня-61475.69)

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