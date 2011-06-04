Курс НБУ на 06.06.11
02:25, 04 червня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 06.06.11100 USD - 797.3500 (3 червня - 797.3500)100 EUR - 1155.2007 (3 червня - 1152.9681)10 RUR - 2.8604 (3 червня - 2.8434)Облікові курси банківських металів на 06.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122074.29 (3 червня-122851.70)961 XAG 10 Срібло-2805.87 (3 червня-2967.74)962XPT10Платина-144798.76(3 червня-144958.23)964XPD10Паладій-61555.42 (3 червня-61475.69)
Офіційний курс НБУ на 06.06.11
100 USD - 797.3500 (3 червня - 797.3500)
100 EUR - 1155.2007 (3 червня - 1152.9681)
10 RUR - 2.8604 (3 червня - 2.8434)
Облікові курси банківських металів на 06.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-122074.29 (3 червня-122851.70)
961 XAG 10 Срібло-2805.87 (3 червня-2967.74)
962XPT10Платина-144798.76(3 червня-144958.23)
964XPD10Паладій-61555.42 (3 червня-61475.69)
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