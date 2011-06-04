В Одесі завершується підготовка до українсько-американського навчання «Сі Бриз - 2011»

В Одесі завершується підготовка до двосторонніх навчань Військово-морських сил Збройних сил України та Військово-морських сил США в дусі програми “Партнерство заради миру” “Сі Бриз - 2011” із запрошенням представників флотів інших країн.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру - прес-секретар командування українських ВМС капітан 1-го рангу Олег ЧУБУК, фактично перший етап навчання - прибуття учасників і розгортання сил - уже триває, офіційна ж церемонія відкриття запланована на 6 червня в Одеса.

За його інформацією, навчання проводитимуться згідно з Планом двостороннього співробітництва у військовій галузі на 2011 рік. Їхня активна фаза триватиме до 18 червня, після чого відбудеться етап згортання сил і підведення підсумків.

Темою навчання буде «Планування та проведення міжнародної миротворчої операції», мета - відпрацювати за стандартами Альянсу дії багатонаціональних штабів та сил під час планування і проведення міжнародної миротворчої операції.

Проведення безпосередньо миротворчої операції заплановане на 13–17 червня. Як очікується, у цей період сили морського компонента проведуть тактичні навчання з виконанням бойових стрільб, висадкою морського десанту, ембаргові операції, опитування цивільних суден, затримання суден-порушників. Сили спеціальних операцій проведуть спеціальні дії з визволення заручників, які захоплені піратами і перебувають на судні. Сили берегового компонента проведуть миротворчу операцію у складі двох тактичних груп, з висадкою морських і повітряних десантів. Сили авіаційного компонента проведуть повітряну розвідку, повітряні перевезення та бойове десантування особового складу, забезпечать проведення пошуково-рятувальних дій та медичну евакуацію, сказав О.ЧУБУК.

За його словами, загалом у навчанні планують взяти участь представники 17 країн.

Від ВМС України планується залучити до 20 кораблів, катерів та суден, посилений батальйон морської піхоти зі штатним озброєнням і технікою, інші підрозділи, а також літаки і вертольоти морської авіації. Загалом до навчання планується залучити до 1200 військовослужбовців (без урахування екіпажів кораблів та літаків), до 90 одиниць автобронетанкової техніки.

Як додав О.ЧУБУК, у відкритті навчання очікується участь командувача ВМС України адмірала Віктора МАКСИМОВА.

Довідка УНІАН. 12 травня 2011 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших країн на територію України у 2011 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях».

Відповідно до закону, цього року передбачено проведення 9 навчань за участю українських військовослужбовців за межами території України та 12 військових навчань на території України, у тому числі «Сі Бриз - 2011».