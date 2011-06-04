Янукович дав низку доручень за підсумками робочої поїздки до Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав низку доручень для вирішення актуальних питань соціально-економічного розвитку Криму за підсумками робочої поїздки до регіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

Так, до 1 липня доручено затвердити державні цільові програми «Вода Криму» і «Розвиток транспортно-дорожнього комплексу Автономної республіки Крим» на 2011-2020 роки, а до 1 вересня - державну цільову програму з розвитку території західного регіону Криму.

До 1 вересня необхідно підготувати і внести на розгляд проект угоди щодо регіонального розвитку АРК між Кабінетом міністрів України і Верховною Радою Криму.

Також до 1 вересня доручено вжити заходів із передачі в державну власність під управління Державного агентства водних ресурсів України Міжгірського водосховища і розділових гребель озера Сасик-Сіваш Сакського хімічного заводу.

Для покращення санітарно-епідеміологічної ситуації та захисту акваторії Азово-Чорноморського побережжя від забруднення в 2011 році буде здійснено будівництво і реконструкція об`єктів водовідведення, зокрема, реконструкція глибоководних випусків каналізаційних очисних споруд у містах Саки і Євпаторія.

Президент також доручив упродовж 2011-2012 років встановити межі територій і об`єктів природно-заповідного фонду, оформити їх відповідними знаками та інформаційними матеріалами, нанести межі цих територій і об`єктів на відповідні планово-картографічні матеріали, а також виготовити і видати установам природно-заповідного фонду документи, що засвідчують право на передані їм земельні ділянки.

До 1 жовтня необхідно підготувати і внести пропозиції з розширення території Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника.

Крім того, в рамках роботи підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Росії і його перебування на території України міждержавної комісії доручено до 1 вересня розглянути питання щодо вилучення земельної ділянки площею 880,2 га, на якій розташовані об`єкти 31-го Випробувального центру ЧФ РФ (полігон «Опук»), для передачі її в постійне користування Опукському природному заповіднику.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив у 2011 році завершити нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Криму.

Крім того, проект Закону «Про засади розвитку Автономної республіки Крим і особливості здійснення інвестиційної діяльності на її території» буде внесено до Верховної Ради України до 10 червня. Таке рішення було ухвалене на засіданні Ради регіонів, яке провів у Лівадії 3 червня В.ЯНУКОВИЧ. Він доручив Адміністрації Президента і Кабміну внести проект закону на розгляд парламенту як невідкладний.