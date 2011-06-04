В Одесі на переговорах з розмежування Азовського моря не вирішено деякі технічні питання

Завершення процесу делімітації морського кордону в Азовському морі між Україною й Російською Федерацією продовжує бути предметом обговорення представників зовнішньополітичних відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам в Одесі міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО за підсумками зустрічі з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Сьогодні цими питаннями займаються посли з особливих доручень двох міністерств, - уточнив він, - а також переговорні групи, які виконали дуже велику роботу. І наші позиції суттєво зблизилися. Ми виходимо з того, що є абсолютно реальні можливості вийти на рішення, які відповідатимуть і міжнародному праву, і інтересам наших двох країн».

К.ГРИЩЕНКО відзначив, що «це результат багаторічних переговорів. Але результат стає остаточним лише тоді, коли про це може сказати керівництво наших двох країн. Поки що прогрес є, але є також істотна робота, що її нам належить виконати».

У свою чергу, С.ЛАВРОВ додав, що поділяє «оцінки, висловлені керівником МЗС України і сьогодні, і в недавньому інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы». Безперечно, треба ще довирішити достатньо важливі, але технічні питання. А от у якісному сенсі ми досягли дуже суттєвого прогресу».

Керівники зовнішньополітичних відомств двох держав мають намір провести наступну зустріч для обговорення актуальних питань в Нижньому Новгороді, де буде відкрито Генеральне консульство України в РФ. Паралельно сторони мають намір відкрити російське генконсульство в Донецьку.