Саркозі може взяти участь у саміті «Східного партнерства» восени у Варшаві
17:14, 04 червня 2011Різне
0
Варшава. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ може взяти участь у саміті держав-учасниць ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», запланованому на вересень цього року у Варшаві.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови польського уряду Дональда ТУСКА, який наприкінці тижня перебував з візитом у Парижі.
За даними прес-служби, Д.ТУСК серед інших питань обговорив з Н.САРКОЗІ питання «важливості балансу» між Східною та Південною політиками сусідства Євросоюзу.
Д.ТУСК після переговорів відзначив, що Н.САРКОЗІ задекларував готовність підтримати політику Польщі, спрямовану на підтримку європейських прагнень України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter