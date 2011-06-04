Саркозі може взяти участь у саміті «Східного партнерства» восени у Варшаві

Варшава. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ може взяти участь у саміті держав-учасниць ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», запланованому на вересень цього року у Варшаві.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови польського уряду Дональда ТУСКА, який наприкінці тижня перебував з візитом у Парижі.

За даними прес-служби, Д.ТУСК серед інших питань обговорив з Н.САРКОЗІ питання «важливості балансу» між Східною та Південною політиками сусідства Євросоюзу.

Д.ТУСК після переговорів відзначив, що Н.САРКОЗІ задекларував готовність підтримати політику Польщі, спрямовану на підтримку європейських прагнень України.