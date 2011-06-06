Анонс на 6 червня

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у відкритті українсько-датського бізнес форуму.

* Прес-конференція на тему: «Техогляд в Україні: радянський атавізм або об`єктивна необхідність?». Учасники: Валерій Бондик, народний депутат України, член Вищої ради юстиції; Володимир Чемерис, член Громадської ради при МВС України; Олег Хмарний, голова Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України; Олександр Завада, президент Української асоціації страхування.

* Прес-конференція на тему: "Фармацевтичний і медичний ринок України: інвестиційний потенціал". Учасники: директор фонду прямих інвестицій "Advent International Ukraine" Наталія Поліщук; ген.директор SMD (Support in Market Development) Ірина Горлова; юрист адвокатського об`єднання Arzinger Світлана Постриган; керуючий партнер адвокатського об`єднання Arzinger, керівник практики охорони здоров`я та фармацевтики Тимур Бондарєв.

* Відбудеться засідання, на якому Економічна рада, УСПП та Головне контрольно-ревізійне управління України будуть обговорювати ефективність системи державних закупівель. Також будуть розглядатися питання контролю за використанням та збереженням державних і комунальних ресурсів. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова ГоловКРУ Петро Андрєєв, віце-президент УСПП - голова РВ УСПП в Києві Віталій Майко, віце-президент Української асоціації меблевиків Сергій Вермінський, ген.директор ТНВП «Електрон» Віктор Мова, ген.директор Асоціації підприємств виробників та ремонтників сільськогосподарської техніки України Андрій Дригота та ін.

* Прес-конференція на тему: «Співпраця з МВФ на межі зриву? Актуальні економічні проблеми України». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко; фінансовий експерт, Заслужений економіст України Віктор Суслов.

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