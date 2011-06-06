Робоча група опрацює пропозицію Бригинця про представництво Київради у районах столиці

Регламентна комісія Київради прийняла рішення створити робочу групу для опрацювання пропозиції депутата Київради Олександра БРИГИНЦЯ щодо запровадження інституту представництва Київради у районах Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови постійної комісії Київради з питань культури і туризму О.БРИГИНЦЯ.

«Дуже сподіваюся, що робоча група оперативно завершить свою роботу, і до кінця політичного сезону це питання буде винесено в сесійну залу. Звичайно, головні сподівання на те, що у Києві знову будуть районні ради, але поки їх немає, цю функцію візьмуть на себе представники Київради в районах», - заявив він.

О.БРИГИНЕЦЬ пропонує ввести інститут представництва Київради у районах столиці, доручивши виконання цих громадських функцій 10 депутатам відповідно до кількості районів.

На думку депутата, ініціативу необхідно втілити через те, що з ліквідацією райрад Київ страждає від дисбалансу владних структур і втрати можливості громад районів впливати на діяльність райадміністрацій. Введення системи представників Київради у районах дозволить представникам єдиного виборчого органу у місті оперативно втручатися в діяльність районних виконавчих органів.