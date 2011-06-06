Янукович створив Робочу групу для розвитку взаємодії України з Митним союзом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Розпорядженням № 190/2011-рп створив Робочу групу з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації.

Текст документа оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Керівником Робочої групи призначено міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА. Також затверджено склад Робочої групи.

Цим Розпорядженням керівникові Робочої групи надано право вносити зміни до її персонального складу, в установленому порядку залучати до роботи в ній працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів, одержувати від органів виконавчої влади необхідні для роботи документи та матеріали.

Робочій групі доручено підготувати та внести у двомісячний строк пропозиції щодо стратегії розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації у форматі «3+1».