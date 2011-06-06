Цушка і Папаїку виведено зі складу Національного антикорупційного комітету

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ “Про зміни у складі Національного антикорупційного комітету”.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, зі складу Національного антикорупційного комітету виведено Василя ЦУШКА (голова Антимонопольного комітету - УНІАН) та Олександра ПАПАЇКУ (до грудня 2010 року був головою Державної податкової адміністрації України).

Указом передбачено увести до складу Національного антикорупційного комітету голову Державної податкової служби України Віталія ЗАХАРЧЕНКА, першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА та за згодою генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ.