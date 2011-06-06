Анонс на 7 червня

* Відбудеться Естонсько-Українська конференція з інфотехнологій та електронного урядування "eGover 2011, Естонія-Україна". Організатори: Агентство з розвитку підприємництва Естонії в Україні, Посольство Естонської Республіки в Україні, Мінекономіки та комунікацій Естонії, Державне агентство науки, інновацій та інформатизації України. Відкриють конференцію Міністр економіки і комунікацій Естонії Юхан Партс та Голова державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко.

* Форум по цементній промисловості

* Прес-конференція на тему: «Будівництво доступного житла в Україні: міф чи реальність». Учасники: Владислав Лук`янов, перший заступник голови Комітету з бюджету ВРУ; Леонід Рисухін, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

* В УНІАН відбудеться галузева прес-конференція на тему «Залучення міжнародних інвестицій у соціально-економічний розвиток Києва». Фахівці міжнародної інвестиційної компанії UFS, офіси якої є у Швейцарії, Англії, США, Сінгапурі, на Кіпрі і Кайманових островах розкажуть як знайти джерела залучення 82 млрд. євро, які є можливі способи залучення капіталу, опишуть інвестиційну привабливість Києва, державних, муніципальних та приватних підприємств; розглянуть тему «Єврооблігації України», нададуть оцінку поточної ситуації і прогноз; опишуть плани розвитку інвестиційного бізнесу в Україні. Учасники: керуючий партнер UFS Investment Company Олена Желєзнова, заступник гендиректора UFS Investment Company Ігор Лаухін, директор департаменту аналітики UFS Investment Company Павло Васіліаді.

* Круглий стіл на тему: "Рік до Євро-2012: чи впорається Україна з підготовкою до Чемпіонату?". Учасники: Олександр Зац, голова підкомітету з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні Комітету ВРУ з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму; Олег Лисюк, начальник управління розвитку інфраструктури Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012р. з футболу та реалізації інфраструктурних проектів; Остап Семерак, міністр у справах сім`ї, молоді, спорту та підготовки до Євро-2012 в Опозиційному уряді; Павло Гембські, керівник економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні; Сергій Гайдай, політолог; В`ячеслав Коновалов, журналіст, експерт громадянської кампанії "Євро-патруль".

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Економічна активність і платіжний баланс у першій третині року".

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю голови ДПС України Віталія Захарченка.

* З нагоди з нагоди святкування 1 року до старту фінальної частини чемпіонату Європи з футболу УЄФА ЄВРО 2012. Учасники: генсекретар УЄФА Джанні Інфантіно, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис Колесніков, президент ФФУ Григорій Суркіс і голова КМДА Олександр Попов. Спікери підведуть підсумки підготовки до європершості, розкажуть про основні досягнення та заходи, які ще необхідно зробити до 8 червня в 2012 р., - дня, коли стартує європейське футбольне змагання.

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