Курс НБУ на 07.06.11

Офіційний курс НБУ на 07.06.11100 USD США - 797.3500 (на 6 червня - 797.3500)100 EUR - 1163.812 (на 6 червня - 1155.2007)10 RUR - 2.8707 (на 6 червня - 2.8604)Облікові курси банківських металів на 07.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-123011.17 (на 6 червня-122074.29)961XAG10Срібло-2939.83 (на 6 червня-2805.87)962XPT10Платина-145117.70 (6 червня-144798.76)964XPD10Паладій-62751.45 (6 червня-61555.42)

Офіційний курс НБУ на 07.06.11 100 USD США - 797.3500 (на 6 червня - 797.3500) 100 EUR - 1163.812 (на 6 червня - 1155.2007) 10 RUR - 2.8707 (на 6 червня - 2.8604) Облікові курси банківських металів на 07.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 123011.17 (на 6 червня - 122074.29) 961 XAG 10 Срібло - 2939.83 (на 6 червня - 2805.87) 962 XPT 10 Платина - 145117.70 (6 червня - 144798.76) 964 XPD 10 Паладій - 62751.45 (6 червня - 61555.42)

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