Головне на 6 червня

Фінанси

Мінфін: дефіцит держфінансів на 1 червня - 5,5 млрд. грн., на 1 липня — 11,6 млрд. грн.

Міністерство фінансів України чекає дефіциту сектора державного управління на 1 червня ц.р. на рівні 5,5 млрд. грн., на 1 липня — 11,6 млрд. грн. при межі на I півріччя 2011 року — 19,2 млрд. грн.

Про це йдеться в доповідній записці на ім`я прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, підписаній міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі зазначається, що фактичний дефіцит держфінансів за підсумками січня-березня 2011 року становив 4,3 млрд. грн. при межі 10,6 млрд. грн.

Таким чином, зазначається, що на сьогодні Україна виконує вимогу щодо граничного рівня дефіциту держфінансів для завершення чергового перегляду програми співпраці з МВФ і одержання Україною траншу кредиту stand-by.

В цілому повідомляється, що на даний момент невирішеними питаннями, які перешкоджають завершенню перегляду програми МВФ, є підвищення тарифів на газ з метою збалансування фінансового стану НАК "Нафтогаз України" і проведення пенсійної реформи.

«Для забезпечення виконання умов програми «стенд-бай» пропонуємо дати доручення відповідним центральним органам виконавчої влади активізувати роботу за вказаними напрямами», - говориться в документі.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для одержання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна має виконати ряд вимог.

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УЄФА очікує на рекордний прибуток від Євро-2012

Європейський футбольний Союз очікує на прибуток від проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року у розмірі 1,3 мільярда євро. Це трохи більше, ніж від проведення Євро-2008 в Австрії та Швейцарії, повідомляє Інформаційний центр “Україна-2012” з посиланням на прес-службу УЄФА.

Левову частину попереднього прибуткового кошторису Євро-2012 становитиме продаж медіа-прав – 62% або понад 840 мільйонів в європейській валюті, та комерційних прав (спонсорство, ліцензування та мерчандайзинг) – 22% або 290 мільйонів євро.

Загалом УЄФА відзначає неабияке зростання прибутку від проведення континентальної першості з футболу і вже сьогодні можна стверджувати, що за останні двадцять років прибутковість ЧЄ зросла більше, ніж у 30 разів.

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Інфляція в Україні у травні становила 0,8%

Інфляція в Україні у травні 2011 року порівняно з квітнем 2011 року становила 0,8%, проти грудня 2010 року – 5,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в травні 2011 року порівняно з травнем 2010 року – 11%, у січні-травні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 8,7%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у травні 2011 року до травня 2010 року зросли на 10,4% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року зросли на 7,5%), зокрема, на продукти харчування – на 10,5% (7,5%), хліб і хлібопродукти – на 19,5% (17,7%), зокрема на хліб – на 13,9% (12,5%), макаронні вироби – на 16,2% (13,3%), кондитерські вироби з борошна – 9% (9,4%), м`ясо і м`ясопродукти – на 2,6% (2,2%), рибу і рибопродукти – на 4,1% (3,5%), молоко, сир і яйця – на 2,5% (0,8%), зокрема на молоко – на 7,7%, сир і сир – на 4,8%, на яйця – знизилися на 23,5%, на масло і жири – ціни зросли на 6,7% (5,7%), зокрема на масло вершкове – на 13,4%, олію соняшникову – на 15,8%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 20,9%.

Ціни на фрукти у травні 2011 року до травня 2010 року зросли на 18,8% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року на 11,5%). На овочі ціни зросли на 25,5% (13,2%), зокрема на картоплю – на 43,8% (22,8%). Ціни на цукор зросли на 15,7% (3,4%), кондитерські вироби цукристі – на 9,3% (11,3%), безалкогольні напої – на 7,4% (6,2%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у травні 2011 р. до травня 2010 р. подорожчали на 19,6% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 19,9%), ціни на одяг і взуття зросли на 1,7% (1,8%), зокрема на одяг – на 2,1%, взуття – на 1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у травні 2011 року до травня 2010 року подорожчали на 23,6% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 20,7%), зокрема квартплата зросла на 14,2% (11,7%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 3% (2,6%), каналізацію – на 13,9% (12,2%), воду – 14,3% (12,2%), ціни на електроенергію — на 22,9% (11,9%), на природний газ – на 50,1% (50,1%), на гарячу воду і опалення – зросли на 21,4% (18,9%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у травні 2011 р. до травня 2010 року зросли на 2,8% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 2,1%), зокрема меблі, килими й інші види покриттів для підлоги подорожчали на 3,2% (2,7%), домашній текстиль – на 4,6% (3,9%), побутова техніка – на 0,7% (знизилися 0,5%).

Вартість послуг охорони здоров`я у травні 2011 р. до травня 2010 року зросла на 6,8% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 6,1%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування – на 6,2% (4,2%), амбулаторні послуги подорожчали на 6,6% (7,4%).

Ціни у транспортній сфері у травні 2011 р. до травня 2010 року зросли на 17,3% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 12%), зокрема на придбання транспортних засобів – на 2,8% (1,4%), на пальне і масла – на 29,2% (21,6%), транспортні послуги – на 13,5% (8,9%) (пасажирський залізничний транспорт — на 3,5% (2,1%), пасажирський автодорожній транспорт – на 15,1% (10,1%)).

Ціни у сфері зв`язку в травні 2011 р. зросли на 1,9% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – знизилися на 2,4%), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксових послуг зросла на 2,5% (знизилася - на 2%).

Ціни у сфері відпочинку і культури у травні ц.р. зросли на 4,3% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 3,5%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася у травні ц.р. на 2,9% (також знизилася - на 3,1%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 7,4% (7%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 6,5% (6,5%).

Ціни у сфері освіти у травні 2011 р. до травня 2010 р. зросли на 11% (у січні-травні 2011 року до січня-травня 2010 року – на 10,8%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 22,7% (21,7%), середня освіта – на 8,8% (8,8%), вартість вищої освіти збільшилася на 8,8% (8,8%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у травні 2011 р. до травня 2010 року зросла на 7,7% (7,4%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в Україні в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

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Кабмін поліпшив прогнозні макропоказники 2011 року: зростання ВВП з 4,5 до 4,7%

Кабінет Міністрів поліпшив прогнозні макропоказники 2011 року, зокрема, зростання ВВП очікується на рівні 4,7% (раніше 4,5%) номінальний ВВП збільшений до 1 трлн. 291 млрд. грн. (раніше 1 млрд. 253 млрд. грн).

Відповідну постанову №587 від 6 червня 2011 р. розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) становитиме 17,9% (раніше 11,3%), прибуток підприємств – 242,3 млрд. грн. (раніше 218,3 млрд. грн.), фонд оплати праці найманих робітників і грошового забезпечення військовослужбовців – 399,5 млрд. грн (раніше 390,8 млрд. грн.), середньомісячна заробітна плата працівників: номінальна – 2 тис. 695 грн. (раніше 2 тис. 587 грн.) номінальна, відкоректована на індекс споживацьких цін, відсотків до попереднього року - 110,1% (раніше 104%).

Згідно зі змінами, негативне сальдо торгового балансу, визначене за методологією платіжного балансу, збільшене до 4 млрд. 936 дол. США (раніше 3 млрд. 398 млн. дол. США). Експорт товарів і послуг збільшений до 84 млрд. 993 млн. дол. США (раніше 74 млрд. 440 млн. дол. США), у відсотках - 122,7% (раніше 110,3%); імпорт товарів і послуг – 89 млрд. 929 млн. дол. США (раніше 77 млрд. 838 млн. дол. США), у відсотках до попереднього року – 123% (раніше 110,4%).

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ПЕК

Росія хоче зробити жорсткішими умови кредитування добудови блоків на ХАЕС – джерело

Москва. Росія хоче зробити жорсткішими умови кредитування добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, що ускладнило переговори про підписання контракту на будівництво.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, Росія хоче замінити державні кредити для добудови цих двох блоків на кредити комерційних банків, які набагато дорожчі.

“За першим варіантом ми, якби узяли в кредит, наприклад, мільярд, повинні повернути на 20-30% більше, а нові умови практично потроюють відсотки - узявши мільярд, ми будемо повинні повернути два», - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що це питання планується винести на рівень глав урядів двох країн.

Окрім цього, за словами джерела, дотепер Україні не надані звіти, як розв`язуватимуться питання безпеки, вимоги до яких посилилися після аварії на АЕС «Фукусіма-1».

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорта», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії. Кредит необхідний для фінансування розробки технічних проектів двох реакторних установок енергоблоків, а також на закупівлю устаткування з тривалим циклом виготовлення у рамках добудови ХАЕС.

1 березня ц.р. міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що НАЕК «Енергоатом» має намір у травні 2011 року взяти кредит у Сбербанку Росії у розмірі 4 млрд. дол. для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Раніше ВАТ «Сбербанк Росії» висловило готовність надати НАЕК «Енергоатом» кредит у розмірі 1 млрд. дол. на проведення підготовчих і першочергових робіт з добудови енергоблоків №3 і № 4 Хмельницької АЕС.

Кредитний комітет «Сбербанку Росії» планував 27 грудня 2010 року обговорити виділення кредиту «Енергоатому» в обсязі 1 млрд. дол., проте цього не сталося через невирішеність питання про держгарантії, а також відсутність на той момент схвалення добудови блоків з боку Верховної Ради України.

2 червня ц.р. генеральний директор «Атомпроектінжиніринг», що є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом», Володимир БРОННІКОВ заявив, що питання надання Сбербанком Росії кредиту на добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС буде вирішене у ході зустрічі прем`єр-міністрів України і Росії Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА у червні цього року.

Сьогодні, 6 червня, заступник генерального директора з розвитку і міжнародного бізнесу російської держкорпорації «Росатом» Кирило КОМАРОВ заявив, що «Росатом» розраховує до кінця року підписати контракти на добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

К.КОМАРОВ зазначив, що Україна будуватиме ці енергоблоки за рахунок своїх власних фінансових ресурсів, а також залучення коштів комерційних банків.

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“Нафтогаз” повністю розрахувався з «Газпромом» за імпортований у травні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований у травні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» близько 948 млн. дол. США за імпортований у травні 2011 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії у другому кварталі 2011 року становитиме близько 297 дол. за тис. куб. м.

Компанія також нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» щодо оплати імпортованого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що наступає за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

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ДТЕК створив компанію для розвитку нафтогазового бізнесу

ДТЕК створив дочірню компанію ТОВ «ДТЕК Нафтогаз», яка буде відповідати за розвиток проектів у нафтогазовій галузі на суші і морському шельфі.

Про це УНІАН повідомили в департаменті зв`язків з громадськістю ДТЕК.

У повідомленні відзначають, що входження в нафтогазовий бізнес у перспективі дозволить диверсифікувати паливну базу вертикально інтегрованого енергетичного холдингу і компенсувати потребу газо-мазутних блоків теплових станцій ДТЕК і асоційованих компаній в паливі.

Враховуючи, що на поточний момент ця потреба становить понад 3 млрд. куб. м газу на рік, реалізація завдань «ДТЕК Нафтогаз» дозволить знизити навантаження на паливний баланс України і посилить енергетичну незалежність української економіки.

Одним із напрямків діяльності нової компанії буде розробка в Україні нетрадиційних видів газу - метану вугільних пластів, газу сланцевих пластів і щільного пісковика. Компанія реалізує пілотні проекти в цій сфері з 2007 року. На сьогоднішній день здійснюється утилізація метану на шахті «Степова» (входить до «ДТЕК Павлоградвугілля») і «ДТЕК Комсомолець Донбасу». У найближчому майбутньому компанія планує запустити аналогічні проекти на інших шахтах об`єднань «ДТЕК Павлоградвугілля» і «ДТЕК Добропіллявугілля».

Генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО зазначив, що «власний видобуток газу для України є питанням не тільки енергетичної незалежності, а й необхідною умовою зростання економіки, підвищення добробуту наших людей, виходу країни на лідируючі європейські позиції. Будучи одним із найбільших вітчизняних інвесторів в енергетиці, ми готові привнести наш управлінський досвід, фінансові ресурси, міжнародні контакти для розвитку нафтогазової галузі. Впевнений, Україна здатна повністю забезпечити себе вуглецевою сировиною в перспективі наступних 20-ти років».

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об`єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ВАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.

Блок генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ПАТ «Дніпроенерго», де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», у якому ДТЕК спільно з афілійованими компаніями володіє 25,06% акцій.

ТОВ «Сервіс-Інвест», ВАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» і асоційована компанія ВАТ «Донецькобленерго», де ДТЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

ДТЕК належить 39,98% акцій ВАТ «Київенерго», яке генерує, а також поставляє теплову та електричну енергію.

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Кабмін пропонує знову збільшити акцизний збір на нафтопродукти

Кабінет Міністрів України розробив проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», яким передбачено збільшення ставок акцизного збору на бензин, дизельне пальне та інші види товарів.

Відповідний проект закону (№8630 від 3 червня 2011 року) обнародувано на сайті Верховної Ради.

Зокрема, Кабмін пропонує з 1 січня 2012 року збільшити акцизний збір на моторні бензини на 8,8% – з 182 євро до 198 євро за тонну.

Також проект закону передбачає підвищення акцизного збору на дизельне пальне. Зокрема, акциз на дизельне пальне із вмістом сірки більш як 0,2% пропонується підвищити з 90 євро за тонну до 98 євро за тонну (на 8,9%), від 0,035% до 0,2% – з 69 євро за тонну до 75 євро за тонну (на 8,7%), від 0,005% до 0,035% – з 62 євро за тонну до 68 євро за тонну (на 9,7%), менш як 0,005% – з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%).

Крім того, Кабмін пропонує збільшити акциз на пічне паливо з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%), а на бензини авіаційні – з 28 євро за тонну до 30 євро за тонну (на 7,1%).

Нагадаємо, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада затвердила підвищення акцизного збору на моторні бензини з 1 січня 2011 р. на 37,9% – з 132 євро до 182 євро за тонну. Ця норма міститься в ухваленій парламентом статті 215 «Підакцизні товари і ставки податку» розділу 6 Податкового кодексу.

Також парламент затвердив підвищення акцизного збору на дизельне пальне. Зокрема, акциз на дизельне пальне із вмістом сірки більше 0,2% підвищений з 65 євро за тонну до 90 євро за тонну (на 38,5%), від 0,035% до 0,2% – з 50 євро за тонну до 69 євро за тонну (на 38%), від 0,005% до 0,035% – з 45 євро за тонну до 62 євро за тонну (на 37,8%), менше 0,005% – з 30 євро за тонну до 42 євро за тонну.

Крім того, парламент збільшив акциз на пічне паливо з 30 євро за тонну до 42 євро за тонну (на 40%). Акциз на бензини авіаційні підвищено з 20 євро за тонну до 28 євро за тонну (на 40%)

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня ц.р. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік", згідно з яким тимчасово на три місяці ставки акцизного податку на бензини моторні зменшено на 50 євро за тонну (з 182 до 132 євро) і на дизельне пальне – на 30 євро за тонну (з 90, 69, 62, 42 – до 60, 39, 32, 12 євро).

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Ціна газу для України у IV кварталі може становити 500 дол. за тис. куб - "Газпром"

Москва. Ціна на російський газ для України за довгостроковими контрактами у четвертому кварталі 2011 року може становити 500 доларів за тисячу кубометрів.

Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР сьогодні в Сочі, передає РІА "Новости".

"Споживачів турбує рівень цін на газ у четвертому кварталі 2011 року, оскільки якщо підставити у формулу ті значення цін на нафтопродукти, зокрема, за форвардними операціями, то можна з високим ступенем упевненості говорити, що ціна на газ за довгостроковими контрактами наприкінці 2011 року може вийти на 500 доларів за тисячу кубометрів", - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, планується, що 7 червня прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

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Ціна на газ для України залишиться ринковою - голова "Газпрому"

Москва. Формула ціни на газ для України залишиться ринковою, "Газпром" не прив`язуватиме її до цін на інші енергоносії.

Про це сьогодні в Сочі заявив голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА “Новости”.

"Є діючий контракт, є формула ціни, подальші переговори будуватимуться на основі ринкової формули і ринкових підходів, закладених у контракті", - сказав О.МІЛЛЕР, відповідаючи на питання про можливість перегляду цін на газ для України.

"Це ринковий підхід, і винаходити якісь інші формули, прив`язані до інших енергоносіїв, звичайно, ніхто не буде", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, планується, що 7 червня прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

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Агро

Держветфітослужба України не бачить підстав для заборони імпорту овочів і фруктів з ЄС

Державна ветеринарна фітосанітарна служба України не бачить підстав для заборони імпорту овочів і фруктів з Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держветфітослужби Іван БІСЮК сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Зараз ми не бачимо необхідності вводити заборону на ввезення з країн ЄС овочів і фруктів. По-перше, не з`ясоване джерело, а по-друге, та кількість продукції, яка заходить до нас з країн ЄС, порівняно із загальним завезенням, абсолютно мізерна”, - сказав І.БІСЮК. Він зазначив, що за 4 місяці поточного року з країн ЄС було завезено 84 тонни огірків, зокрема з Іспанії 49 тонн.

“Виходячи з того, які ми маємо обсяги імпорту з країн ЄС, сьогодні ми не бачимо необхідності вводити абсолютну заборону на всі овочі з країн ЄС”, - сказав керівник служби. І.БІСЮК зазначив, що на сьогодні Держветфітослужба ввела додаткові методи обстежень всієї рослинницької продукції, яка імпортується в Україну, і проводяться бактеріологічні дослідження цієї продукції, зокрема на групу бактерій кишкової палички. «На сьогодні ті заходи, які ми проводимо, їх абсолютно достатньо для того, щоб сказати, що продукція на територію України надходить безпечна. Ми продовжуватимемо роботу, поки не одержимо інформацію про припинення захворювання", - сказав він.

І.БІСЮК уточнив, що на сьогодні більшість овочів Україна імпортує з Туреччини і Єгипту.

Крім того, він зазначив, що Україна є членом Світової організації торгівлі, і безпідставна заборона - а на сьогодні підстав для заборони немає, оскільки не виявлене джерело інфекції - може викликати негативну реакцію з боку СОТ.

Нагадаємо, у Німеччині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, викликаної ентерогеморрагічною кишковою паличкою. За деякими даними, джерелом інфекції можуть бути салатні огірки. Випадки захворювання відзначаються також у Швеції, Данії, Голландії, Великій Британії.

2 червня голова Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО ввів тимчасову заборону на ввезення до Росії свіжих овочів з усіх держав Євросоюзу.

У зв`язку з даною ситуацією Україна посилила контроль за імпортом овочів з Європейського Союзу.

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Міністри сільського господарства ЄС проведуть надзвичайне засідання через спалах кишкових захворювань

Брюссель. Міністри з питань сільського господарства ЄС зберуться на надзвичайне засідання через кишкову паличку Escherichia coli, що викликала спалах захворювань у Європі, переважно, на півночі Німеччини.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі Ради ЄС, засідання відбудеться в Люксембурзі, 7 червня.

На сьогодні виявлено понад 2 тисячі захворювань, викликаних паличкою Escherichia coli, при цьому зафіксовано 22 летальні результати, проте джерело захворювання так і залишається не з‘ясованим.

Проведені у Німеччині і Іспанії тести підтвердили непричетність іспанських огірків до розповсюдження небезпечного захворювання.

Одне із питань, яке буде порушено на засіданні, - питання про компенсацію збитків фермерам Іспанії. Про це вже заявила міністр сільського господарства Іспанії Роза АГІЛАР.

Вона зажадала, зокрема, компенсувати всі 100% втрат фермерів.

При цьому, за оцінками іспанської асоціації експортерів овочів і фруктів FEPEX, щотижня від початку кризи іспанські експортери втрачають близько 225 млн. євро.

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Фахівці Митного союзу розпочали інспекцію українських підприємств

Фахівці Митного союзу розпочали інспекцію українських м`ясомолочних підприємств на предмет постачань продукції в країни Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК.

«В Україні розпочала роботу інспекція Митного союзу», - сказав він.

Інспектори працюватимуть протягом 14 днів і мають намір проінспектувати 32 українських підприємства на предмет експорту м`ясомолочної продукції на територію країн Митного союзу.

І.БІСЮК висловив сподівання, що за підсумками інспекції перелік підприємств, які матимуть дозвіл на постачання своєї продукції в країни МС, істотно збільшиться. Він зазначив, що сьогодні 63 українські підприємства мають право доступу на ці ринки, зокрема щодо м`ясної продукції, молочної продукції, кормів і преміксів.

Нагадаємо, в Митний союз входять Росія, Казахстан і Білорусь.

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Промисловість

Ціни виробників промпродукції зросли з початку року на 15%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в травні 2011 року порівняно з квітнем зросли на 2,6%, з початку року (травень 2011 року до грудня 2010 року) - на 15%.

Про це УНІАН повідомили у Держкомстаті.

Зростання цін виробників промислової продукції в травні 2010 року проти квітня 2010 року становило 4,4%, у січні-травні 2010 року (травень 2010 до грудня 2009) — 14,9%.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в квітні 2011 року порівняно з березнем зросли на 3,4%, з початку року (квітень 2011 року до грудня 2010 року) - на 12,1%.

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Будівництво

Мінрегіонбуд пропонує скоротити термін встановлення тарифів на ЖКП

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує спростити і скоротити термін процедури встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги (ЖКП).

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», розміщеному на офіційному сайті міністерства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроекту є забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, створення умов для поступового приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня і створення рівних умов для суб`єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг незалежно від того, ким здійснюється регулювання їх діяльності.

Законопроектом пропонується зменшити на 20 днів термін, впродовж якого споживачу ЖКП повідомляється виконавцем/виробником про зміну вартості житлово-комунальних послуг, а також віднести акти органів місцевого самоврядування до таких, на які не розповсюджується державна регуляторна політика.

У пояснювальній записці зазначається, що сьогодні на практиці термін, необхідний для введення в дію регуляторного акту зі встановлення тарифів на ЖКП, складається зі: здійснення розрахунків економічно обгрунтованих витрат на виробництво послуг і узгодження їх з територіальними органами Держценінспекції – до одного місяця; підготовки органом місцевого самоврядування проекту регуляторного акту і аналізу його регуляторного впливу – до одного місяця; обнародування проекту регуляторного акту – не менш як один місяць; інформування споживачів про зміну вартості послуг – не менш як один місяць.

Таким чином, для перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги необхідно кілька місяців, що робить неможливим їх одночасне коректування зі зміною вартості складових тарифу.

При цьому законопроектом визначено, що порядок доведення до споживачів інформації та облік позицій територіальних громад щодо зміни тарифи, їх структури, обгрунтування необхідності зміни тарифів, переліку житлово-комунальних послуг розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства.

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У Києві в травні найбільший попит мали квартири вартістю до 55 тис. дол.

На вторинному ринку житла Києва в травні ц.р. найбільший попит мали квартири вартістю до 55 тис. дол.

Про це йдеться в огляді ринку купівлі-продажу житлової нерухомості за підсумками травня мережі агентств нерухомості RealDruzi, переданому агентству НИАН.

«Ринок у цілому активний. Впродовж травня найбільший попит мали однокімнатні квартири економ-класу вартістю до 55 тис. дол. і двокімнатні квартири вартістю до 70 тис. дол. У травні спостерігалося незначне зростання попиту на квартири вартістю вище 150 тис. дол.», - йдеться в повідомленні.

За даними мережі агентств, у травні середня заявлена вартість 1 кв. м квартир на вторинному ринку Києва порівняно з квітнем ц.р. зменшилася на 1,3% і становила 2 185 дол.

Найвища заявлена ціна на квартири була характерна для Печерського (3 572 дол. за кв. м) і Шевченківського (2 942 дол. за кв. м) районів. Найнижча середня вартість квадратного метра була зафіксована в Деснянському (1 445 дол. за кв. м) і Дарницькому (1 623 дол. за кв. м) районах.

У структурі пропозиції квартир традиційно переважали двокімнатні (32%), трикімнатні (32%) і однокімнатні (27%) квартири. Найменше в травні на ринку пропонувалося багатокімнатних квартир (2%). При цьому найбільший попит мали двокімнатні (36%), однокімнатні (30%) і трикімнатні (28%) квартири. Найменше інтерес у клієнтів викликали багатокімнатні квартири (від чотирьох кімнат).

На думку фахівців компанії «RealDruzi», у червні можливо незначне зниження активності на ринку у зв`язку з випускними і вступними іспитами, а також сезоном відпусток. «Попит на ринку в червні залишиться на рівні квітня і травня, кількість пропозицій квартир у червні може дещо зменшитися. Значних змін у заявленій вартості на квартири в червні не передбачається», - вважають фахівці мережі агентств.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi – українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу і оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено більш як 55 тис. об`єктів житлової та комерційної нерухомості Києва і Київської області.

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Транспорт/Зв`язок

Авіакомпанія «Хорс» починає регулярні польоти між Києвом і Афінами

З 14 червня ц.р. авіакомпанія "Хорс" починає польоти на регулярній основі з Києва (аеропорт «Жуляни») до столиці Греції - Афін. Про це повідомляється на сайті компанії.

Польоти виконуватимуться 4 рази на тиждень.

Нагадаємо, авіакомпанія «Хорс» з 1 червня ц.р. почала виконувати регулярні рейси на маршрутах Київ-Львів і Київ-Харків 4 рази на тиждень.

Довідка УНІАН. Зараз флот авіакомпанії "Хорс" складається з десяти ВС McDonnell Douglas (Boeing) MD-82, восьми McDonnell Douglas (Boeing) MD-83, одного ВС McDonnell Douglas DC9-51, одного ВС бізнес-класу Learjet-60. Крім того, в 2011 році парк компанії поповнився двома Airbus A320.

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Уряд схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

Кабінет Міністрів України 25 травня ц.р. (розпорядження №480-р) схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

Метою Стратегії є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, а також мінімізація людських втрат і фінансових збитків унаслідок дорожньо-транспортних подій.

Серед основних напрямів реалізації Стратегії: чітке законодавче розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, ухвалення відповідних державних і регіональних цільових програм і безумовне їх виконання, вдосконалення законодавства з питань безпеки дорожнього руху, зокрема, в частині посилення відповідальності за його порушення, створення інноваційного фонду з безпеки дорожнього руху тощо.

Передбачається, що втілюватися в життя Стратегія буде за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, суб`єктів господарювання незалежно від форми власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел.

Реалізація Стратегії дозволить підвищити рівень безпеки дорожнього руху, зменшити кількість дорожньо-транспортних подій, а це, у свою чергу, мінімізує людські втрати і фінансові збитки.

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УНІАН