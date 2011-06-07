Європарламент 9 червня проведе дебати щодо справи Тимошенко та інших українських опозиціонерів

Брюссель. Європейський парламент планує провести дебати щодо ситуації в Україні під час засідання в Страсбурзі 9 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, питання про проведення дебатів стоїть на порядку денному Європарламенту.

Згідно з порядком денним, тема слухань: «Справи Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду».

Як повідомляв УНІАН, представники Європарламенту і Єврокомісії раніше неодноразово висловлювали занепокоєння можливим політичним підтекстом кримінальних справ, порушених стосовно представників опозиції.