У питанні вступу України до Митного союзу і ЄЕП «м'яч на українському боці» - Путін

Москва. У питанні вступу України до Митного союзу і Єдиного економічного простору «м`яч (перебуває) на українському боці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН перед початком 8-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-Української Міждержавної комісії.

«У нас вже накопичено успішний досвід взаємодії – російські й українські підприємства реалізують спільні високотехнологічні проекти в атомній енергетиці, авіації, суднобудуванні, космічній техніці. Звичайно, для реалізації цих масштабних задумів необхідні інші системні умови. Переконаний, нові можливості для учасників економічного життя, для бізнесу наших країн відкрило б і більш активне підключення України до багатосторонніх інтеграційних процесів – перш за все, до Митного союзу і ЄЕП», - сказав В.ПУТІН.

«Ми чудово розуміємо, якщо висловлюватися спортивною мовою, шайба або м`яч - на українському боці, і це суто українське рішення, потрібно подивитися, зважити, якщо буде така політична воля, бажання, економічно прораховані наслідки, ми будемо це вітати», - сказав він.

При цьому В.ПУТІН зазначив, що Росія готова до того, щоб Україна підключалася до цих інтеграційних об`єднань активніше.

Він також відзначив, що Україні і РФ треба зробити зусилля для розширення прямих зв`язків між регіонами і діловими колами двох країн.

В.ПУТІН сказав, що країнам потрібні спільні проекти, засновані на конкурентних перевагах двох країн, об`єднання промислового, технологічного кадрового потенціалу Росії й України. За його словами, такі проекти мають вкластися в логіку курсу на розвиток і оновлення національних економік.

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