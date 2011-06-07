Анонс на 8 червня

* Український готельний форум 2011 «Інвестиції, розвиток, управління, інновації»

* Відбудеться пікетування активістами ФПУ Генеральної прокуратури України у зв`язку з порушенням представниками Генпрокуратури законодавства про профспілки і втручанням у внутрішню статутну діяльність Федерації профспілок України.

* Прес-конференція міністра туризму та історичних пам`яток Палестини Хулюд Даібеза, присвячена розвитку туристичної сфери в Палестині та обговоренню можливостей україно-палестинської співпраці в сфері туризму і паломництва. Учасники: міністр туризму та історичних пам`яток Палестини Хулюд Даібез; директор департаменту зі зв`язків з громадськістю Міністерства туризму та історичних пам`яток Палестини Жіріес Кумсіех.

* Розпочнеться перше засідання робочої групи при Комітеті ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Планують обговорити і проаналізувати два альтернативні законопроекти: проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо централізації депозитарної системи України, поданий народним депутатом України І.Прасоловим і проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо консолідації Національної депозитарної системи, поданий народним депутатом України А.Пінчуком і т.п.

* Прес-конференція на тему: «Україна-Росія: підсумки чергового раунду переговорів». Учасники: директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський і заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий.

* В УНІАН відбудеться галузева прес-конференція на тему «Залучення міжнародних інвестицій у соціально-економічний розвиток Києва». Фахівці міжнародної інвестиційної компанії UFS, офіси якої є у Швейцарії, Англії, США, Сінгапурі, на Кіпрі і Кайманових островах розкажуть як знайти джерела залучення 82 млрд. євро, які є можливі способи залучення капіталу, опишуть інвестиційну привабливість Києва, державних, муніципальних та приватних підприємств; розглянуть тему «Єврооблігації України», нададуть оцінку поточної ситуації і прогноз; опишуть плани розвитку інвестиційного бізнесу в Україні. Учасники: керуючий партнер UFS Investment Company Олена Желєзнова, заступник гендиректора UFS Investment Company Ігор Лаухін, директор департаменту аналітики UFS Investment Company Павло Васіліаді.

* Прес-конференція на тему: «Як Україна у Росії знижку на газ просила», присвячена підсумкам зустрічі українського і російського прем`єр-міністрів. Учасники: колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський; голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик.

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