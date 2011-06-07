Україна вивчить можливість приєднання до деяких проектів у рамках Митного союзу – Азаров

Москва. Україна вивчить можливість приєднання до деяких проектів, які реалізовуватимуться в рамках Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ за підсумками засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Ми маємо вивчити весь договірний матеріал Митного союзу і подивитися, до яких конкретно угод ми можемо приєднатися для того, щоб полегшити умови торгівлі», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про можливість співпраці України і Митного союзу у форматі «3+1» і буквально днями підписав указ про створення спеціальної групи, яка має розробити стратегію взаємин України і Митного союзу.

«Таку роботу почато, вона під постійною увагою уряду, і я думаю, ми виробимо ті принципи, які дозволять нам нормально взаємодіяти з Митним союзом», - сказав М.АЗАРОВ.