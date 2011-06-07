Головне на 7 червня

Фінанси

Держборг України у квітні зріс до 58,17 млрд. доларів

Державний і гарантований державою борг України на 30 квітня 2011 року становив 463 млрд. 323 млн. 225,96 тис. грн., або 58 млрд. 166 млн. 975,46 тис. дол., що на 3% більше показника на кінець березня 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 30 квітня 2011 р. становив 296 млрд. 485 млн. 365,10 тис. грн. (63,99% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37 млрд. 221 млн. 654,29 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 166 млрд. 837 млн. 860,86 тис. грн. (36,01%), або 20 млрд. 945 млн. 321,17 тис. дол.

Державний борг України на кінець квітня 2011 р. становив 346 млрд. 879 млн. 808,52 тис. грн. (74,87%), або 43 млрд. 548 млн. 322,60 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 193 млрд. 776 млн. 624,89 тис. грн. (41,82%), або 24 млрд. 327 млн. 293,66 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 153 млрд. 103 млн. 183,63 тис. грн. (33,04%), або 19 млрд. 221 млн. 028,94 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 116 млрд. 443 млн. 417,44 тис. грн. (25,13%), або 14 млрд. 618 млн. 652,86 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 102 млрд. 708 млн. 740,21 тис. грн. (22,17%), або 12 млрд. 894 млн. 360,63 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 734 млн. 677,23 тис. грн. (2,96%), або 1 млрд. 724 млн. 292,23 тис. дол.

У січні-квітні 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 31 млрд. 028 млн. 474,76 тис. грн. (7,18%). Державний зовнішній борг збільшився на 11 млрд. 963 млн. 307,89 тис. грн. (6,57%), в основному за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні і дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) на суму 100 млн. дол., розміщення облігацій зовнішньої держпозики на 1,5 млрд. дол. Державний внутрішній борг зріс на 11 млрд. 441 млн. 085,57 тис. грн. (8,07%), в основному за рахунок випуску ОЗДП для фінансування дефіциту Держбюджету, капіталізації НАК «Нафтогаз України» на суму 5 млрд. грн. і капіталізації ПАТ «Родовід Банк» на суму 3,95 млрд. грн.

Гарантований державою борг України збільшився на 7 млрд. 624,08 млн. грн. (7%), за рахунок зростання курсів іноземних валют до гривні і залучення під державну гарантію коштів (єврооблігації) в обсягу 690 млн. дол. США для ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 06.02.2011 № 104 і від 06.04.2011 № 387.

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Міжнародні валютні резерви НБУ зменшилися 37,87 млрд. доларів

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в травні 2011 року зменшилися на 1,3%, або на 0,484 млрд. дол. - до 37 млрд. 867,48 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року золотовалютні резерви збільшилися на 9,5%, або на 3 млрд. 291,08 млн. дол. – з 34 млрд. 576,40 млн. дол.

Також повідомляється, що на 1 червня в структурі резервів на резерви в іноземній валюті припадало 36 млрд. 500,94 млн. дол., резервна позиція в МВФ — 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення — 8,33 млн. дол., золото — 1 млрд. 358,18 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.

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Офіційний курс гривні до долара в травні знизився на 0,07% - НБУ

Офіційний курс гривні щодо долара США в травні знизився на 0,07% - до 7,9706 грн./дол. США. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, щодо євро і російського рубля гривня зміцнилася на 3,47% і 1,97% - до 11,3756 грн./євро і 2,8397 грн./10 рублів відповідно.

У НБУ відзначають, що в травні зберігалися нетто-надходження іноземної валюти від нерезидентів, а на міжбанківському валютному ринку України - її чиста пропозиція. Сальдо валютних інтервенцій Національного банку України становило 127,2 млн. дол. США (у еквіваленті).

За місяць ринковий курс гривні щодо долара США за безготівковими операціями знизився на 0,16% - до 7,9782 грн./дол. США, а за операціями продажу готівкових доларів США - на 0,28% - до 7,998 грн./дол. США.

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Базова інфляція в Україні у травні становила 0,6% – Держкомстат

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в травні 2011 року проти квітня 2011 року становила 0,6%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в квітні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 2,9%, проти травня 2010 року - 7,8%, в січні-травні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,3%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в Україні в травні ц.р. порівняно з квітнем ц.р. становив 0,8%, з початку року – 5,5%.

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ПЕК

Путін: газовий контракт відображає інтереси України і РФ, але переговори буде продовжено

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що діючий газовий контракт відображає інтереси України і РФ, але переговори буде продовжено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Продавець хоче завжди продати дорожче, покупець завжди хоче купити дешевше – це вічний процес, але, врешті-решт, під час діалогу приймається якесь взаємоприйнятне рішення. У сучасному цивілізованому світі вінцем цих домовленостей є контракт. У нас контракт є, він діє, підписаний», - сказав В.ПУТІН.

«Ми вважаємо, що він відображає інтереси як російської, так і української сторони», - наголосив він.

При цьому В.ПУТІН нагадав, що Україна одержує знижку у розмірі 100 дол. за 1 тис. кубометрів за перебування Чорноморського флоту на території України.

Він нагадав, що минулого року, таким чином, Україна заощадила 2,9 млрд. дол., у січні-квітні цього року – 2,1 млрд. дол.

При цьому В.ПУТІН зазначив, що ціни на енергоносії зростають в світі, але не з вини Росії, оскільки ціни на газ прив`язані до ринкових цін на нафту і нафтопродукти.

Він сказав, що формула ціни на газ розрахована не адміністративним шляхом, а прив`язана до ринку.

Водночас він зазначив, що під час переговорів з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ сторони домовилися продовжити переговори.

«Ми готові розглядати різні варіанти, пов`язані із забезпеченням інтересів української сторони», - сказав В.ПУТІН, додавши, що Росія проінформувала Україну про ціни, які платять за газ її сусіди.

«Проте, є різні варіанти, які дозволили нам на цю тему розмовляти, вести діалог і зрештою знаходити прийнятне рішення», - сказав він і зазначив, що створено спеціальну робочу групу, яка працюватиме в галузі енергетики і опрацьовуватиме це питання.

За словами В.ПУТІНА, ця робота має вестися на професійному рівні.

Як повідомлялося, "Газпром" і "Нафтогаз" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки і про обсяги і умови транзиту газу через Україну на 2009-2019 роки. Зараз Україна добивається перегляду формули ціни на газ, вважаючи її несправедливою. Росія заявляє, що її задовольняє діючий контракт, проте вона готова розглянути пропозиції України.

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ТНК-ВР має намір у 2011 році інвестувати в активи в Україні 176 млн. дол.

Група ТНК-ВР планує в 2011 році інвестувати в нафтопереробні та роздрібні активи компанії в Україні 176 млн. дол. США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління – головний управляючий директор ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Дідьє КАЗІМІРО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, із загального обсягу інвестицій близько 79 млн. дол. планується інвестувати в модернізацію Лисичанського нафтопереробного заводу (ПАТ «ЛИНИК», Луганська обл.).

Д.КАЗІМІРО також повідомив, що компанія планує до кінця 2011 року завершити ребрендинг АЗС у Києві та Київській області в єдиний формат «ТНК Orange Dot», що раніше працювали під торговою маркою «Золотий гепард».

Як повідомляв УНІАН, ТНК-ВР має намір у 2010-2013 рр. інвестувати в нафтопереробні та роздрібні активи компанії в Україні 443 млн. дол. А в 2014-2020 рр. обсяг капітальних вкладень в активи в Україні може становити 765 млн. дол.

Довідка УНІАН. ТНК-ВР – міжнародний вертикально інтегрований холдинг, який входить в десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була створена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бізнес-група ТНК-ВР в Україні представлена наступними ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Комерс» – управляючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу власних автозаправних станцій, управління АЗС; ПАТ «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів.

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Підвищення тарифу на транзит газу через Україну приведе до збільшення ціни на газ - Путін

Москва. Підвищення тарифу на транзит газу через Україну в односторонньому порядку приведе до збільшення ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на прес-конференції у Москві за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

“Якщо підійматиметься в односторонньому порядку транзит, одночасно підійматиметься і ціна (на газ)”, - сказав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що з українською стороною досягнута домовленість дивитися на цю проблему в комплексі.

В.ПУТІН підкреслив, що ставка транзиту і ціна на газ розраховуються за певною формулою.

Він зазначив, що коли підписували чинні газові угоди, передбачали, що ціна на газ і транзит будуть ринковими.

“Транзит став ринковим, таким самим, яким користується «Газпром» в усіх інших європейських країнах, і ціна рахується не адміністративним шляхом, а теж за формулою. Ціна і транзит одне від одного залежать», - підкреслив він.

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Агро

FAO прогнозує цього року збільшення світового виробництва пшениці на 3,2%

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FАО) прогнозує цього року збільшення світового виробництва пшениці на 3,2% порівняно з минулим роком - до 674 млн. тонн. Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті організації.

За прогнозом експертів FАО, світове виробництво пшениці збільшиться, головним чином, за рахунок підвищення врожайності в Росії. Світове виробництво кормового зерна, за прогнозами експертів, збільшиться на 3,9% - до 1,165 млрд. тонн. Збільшення виробництва очікується в Росії та інших країнах - членах СНД. Кінцеві світові запаси зерна в 2012 р. становитимуть 494 млн. тонн.

Зазначається, що на сьогодні є підстави говорити про рекордний урожай зернових культур в 2315 млн. тонн, що на 3,5% більше, ніж у 2010 році. Зазначаться, що наступні кілька місяців будуть вирішальними для майбутнього врожаю. Хоча перспективи обнадіюють в деяких країнах, таких як Росія і Україна, погодні умови можуть негативно позначитися на кукурудзі та пшениці в Європі й у Північній Америці.

Експерти відзначають, що високі та нестабільні ціни на сільськогосподарську продукцію, швидше за все, переважатимуть до кінця цього року і до 2012 року. За прогнозом FAO, попит на зернові збільшиться, через що навіть рекордна пропозиція врожаю не зможе його задовольнити, що сприятиме зростанню цін. Але задеклароване відкриття РФ експорту зерна з 1 липня може дещо зняти існуюче напруження, вважають експерти.

На ринку олійних культур у 2011-2012 маркетинговому році поставок може виявитися недостатньо для задоволення зростаючого попиту на олію та шрот, що означає подальше скорочення світових запасів.

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Кабмін затвердив план заходів із розвитку виробництва картоплі та овочів

Кабінет Міністрів України затвердив план першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів.

Як повідомив УНІАН департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідне розпорядження прийняте 18 травня ц.р. (№ 475-р).

У переліку заходів: розробка регіональних програм розвитку овочівництва і переробної галузі на період до 2020 року, забезпечення нарощування обсягів виробництва овочів у перерахунку на одну людину в обсягу не меншому, ніж науково обгрунтована норма споживання, планування соціально-економічного розвитку з урахуванням стану перебудови мережі регіональних оптових ринків відповідно до законодавства; сприяння створенню кооперативів з виробництва, заготівлі та зберігання овочів, допомога сільськогосподарським товаровиробникам кредитами, зокрема на пільгових умовах, для виробництва овочів, залучення інвестицій в розвиток овочівництва, відновлення інфраструктури зберігання овочів та їх поглибленої переробки тощо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК виступив за скорочення імпорту в країну тих овочів, які українські аграрії здатні виростити самостійно.

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Аграрії засіяли яровими 7,6 млн. га - Мінагропрод

В Україні станом на 6 червня ярові зернові і зернобобові культури посіяні на площі 7,6 млн. га, що становить 101% до прогнозу і на 136 тис. га більше за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляють, що кукурудзи на зерно посіяли на площі 3,4 млн. га (108% прогнозу), що майже на 700 тис. га більше 2010 року. Просо посіяли на 149 тис. га (105%), що на 48 тис. га більше попереднього року. Гречку посіяли на 291 тис. га (93%), що на 81 тис. га більше, ніж на цю дату в минулому році.

Цукрові буряки посіяли на площі 548 тис. га (99%), що на 63 тис. га більше проти минулого року. Соняшник посіяли на площі 3,9 млн. га (110%). Сою посіяли на 1,1 млн. га (97%), що на 139 тис. га більше, ніж минулого року.

Овочеві культури посіяли на площі 544 тис. га (103% від прогнозу). Картопля посаджена на площі 1,4 млн. га (100%).

В даний час, з урахуванням фітосанітарної ситуації в кожному регіоні, здійснюється комплекс заходів по захисту посівів сільськогосподарських культур від бур`янів, хвороб і шкідників. Всього господарства провели захист посівів на площі 27,2 млн. га. Забезпеченість засобами захисту рослин складає 95% від потреби.

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Промисловість

«УкрАвтоПром» ініціює спецрозслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів

Асоціація автовиробників України «Укравтопром» звернулася із заявою до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з ініціативою проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Асоціації «Укравтопром».

У повідомленні зазначається, що зокрема, «Укравтопром» просить провести спецрозслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів з об`ємом двигуна від 1000 куб. см до 1500 куб. см і від 1500 куб. см до 2200 куб. см, які класифікуються згідно УКТ ВЕД за кодами: 8703221000 і 8703231910.

«Ініціювати початок спеціального розслідування змусило значне збільшення співвідношення між імпортом і власним виробництвом, і як наслідок – стрімке падіння продажу на внутрішньому ринку, що призвело до різкого скорочення обсягів виробництва, чисельності працівників і значного погіршення фінансово-економічного стану підприємств», – наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що автопромисловці України просять уряд застосувати попередні спеціальні заходи і, за результатами розслідування, встановити ввізне мито строком на 4 роки на легкові автомобілі за вищезгаданими кодами УКТ ВЕД, що дозволить національним товаровиробникам відновити «статус-кво» на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, з 2002 року по 2006 рік в Україні вже діяло квотування імпорту російських автомобілів з об`ємом двигуна 1-1,5 тис. куб. см, яке було введено за результатами спеціального розслідування, проведеного Мінекономіки України за ініціативою «Укравтопрому».

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» була створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили більш ияк 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.

Головним завданням асоціації є представництво і захист інтересів українських автовиробників у міжнародних і державних інститутах, а також координація зусиль підприємств у галузі автомобілебудування з урахуванням світових тенденцій розвитку виробництва транспортних засобів.

Так, з 19 січня 1998 року «Укравтопром» є членом асоціації OICA (Міжнародна асоціація автовиробників) - вагомій у світі автомобілебудування організації, яка об`єднує 32 країни-виробників автотехніки.

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Транспорт/Зв`язок

“АероСвіт” з 11 червня почне виконувати регулярні польоти між Києвом і Штутгартом

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" 11 червня 2011 р. приступає до виконання власних регулярних рейсів між Києвом і Штутгартом (Німеччина).

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, освоєння лінії український авіаперевізник починає з виконання чотирьох рейсів на тиждень – у вівторок, четвер, суботу і неділю. Час перельоту між містами становитиме близько трьох годин.

Штутгарт стане третім містом Федеративної Республіки Німеччина, яке інтегроване в мережу маршрутів "АероСвіту" з Києва.

Нагадаємо, з грудня 2005 року український перевізник експлуатує повітряну лінію Київ-Гамбург, а у червні 2009 року приступив до виконання рейсів між Києвом і Дюссельдорфом.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником. У 2011 році "АероСвіт" має намір розширити мережу до 80 міжнародних маршрутів до 33 країн.

У результаті відкриття нових повітряних ліній і підвищення частотності польотів по існуючих напрямах "АероСвіт" у пік літнього сезону 2011 року виконуватиме понад 850 власних регулярних авіарейсів на тиждень – на 27,5% більше, ніж торік.

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«Укрзалізниця» не планує підвищення тарифів на квитки - Козак

«Укрзалізниця» не планує змінювати тарифи на пасажирські перевезення.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це заявив генеральний директор відомства Володимир КОЗАК.

За його словами, незважаючи на підвищення вартості дизпального, електроенергії та інших складових, що впливають на собівартість перевезень, на 40%, тарифи на пасажирські перевезення підвищуватися не будуть. «Для зменшення збитковості пасажирських перевезень буде здійснено заходи щодо підвищення ефективності роботи», - підкреслив керівник галузі.

Також він акцентував увагу на проблемі заборгованості за перевезення пільгових категорій пасажирів. «Тільки за 4 місяці залізницям не компенсовано 138 млн. грн. за перевезення пільговиків. Зазначу, що за ці кошти можна придбати три нові електропоїзди ", - зазначив гендиректор.

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