Курс НБУ на 08.06.11

Офіційний курс НБУ на 08.06.11100 USD США - 797.3500 (на 7 червня - 797.3500) 100 EUR - 1168.2772 (на 7 червня - 1163.812) 10 RUR - 2.8701 (на 7 червня - 2.8707) Облікові курси банківських металів на 08.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-123461.67 (на 7 червня-123011.17) 961XAG10Срібло-2982.89 (на 7 червня-2939.83) 962XPT10Платина-145117.70 (7 червня-145117.70) 964XPD10Паладій-63469.06 (7 червня-62751.45)

Офіційний курс НБУ на 08.06.11 100 USD США - 797.3500 (на 7 червня - 797.3500) 100 EUR - 1168.2772 (на 7 червня - 1163.812) 10 RUR - 2.8701 (на 7 червня - 2.8707) Облікові курси банківських металів на 08.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 123461.67 (на 7 червня - 123011.17) 961 XAG 10 Срібло - 2982.89 (на 7 червня - 2939.83) 962 XPT 10 Платина - 145117.70 (7 червня - 145117.70) 964 XPD 10 Паладій - 63469.06 (7 червня - 62751.45)

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