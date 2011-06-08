Азаров сподівається, що угоду про ЗВТ між Україною і Євросоюзом буде підписано до жовтня

Москва. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що угоду про зону вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом буде підписано до жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ за підсумками засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Я сподіваюся, що ми цей документ підпишемо до жовтня», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україні необхідно розвивати і поглиблювати економічне співробітництво як з Європейським Союзом, так і з країнами СНД, оскільки це сусіди і найбільші партнери України.

Довідка УНІАН. Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року. Черговий раунд переговорів планується провести в червні в Києві.