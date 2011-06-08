ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «Китайці прогнозують зниження курсу долара» пише - валютне управління КНР, найбільшого кредитора США, заявило про можливу девальвацію долара…

http://delo.ua/finance/kitajcy-prognozirujut-snizhenie-158733/

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Також «Діло» в публікації «90% українських готелів не відповідають заявленій категорії» пише - на сьогоднішній день в Україні основна частина готельних об`єктів не відповідають заявленій категорії, а ті, що будуються, від початку не планують свою «зірковість»...

http://delo.ua/business/90-ukrainskih-gostinic-ne-soo-158692/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «СКМ і «Смарт-холдинг» знайшли грунт для співпраці», в якому пише - в Україні створюється ще один великий агрохолдинг. СКМ і "Смарт-холдинг" повідомили про об`єднання активів в компанію HarvEast, загальний земельний фонд якої дозволяє їй увійти до п`ятірки лідерів ринку. Аграрний бізнес зараз один із найбільш перспективних: світові ціни на зерно і його врожаї в Україні стабільно зростають...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1656177

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Укрзалізниця» пішла по вагонах», в якому пише - «Укрзалізниця» почала масштабну реформу. Адміністрація повідомила, що на базі належних їй вагоноремонтних підприємств будуть створені нові компанії, яким передадуть 55-58 тис. вантажних піввагонів. Експерти відзначають, нові оператори не будуть мати значного боргового навантаження, що зробить їх цікавими для інвесторів, як це сталося у випадку з російськими аналогами - "Першою вантажною компанією" і "Другою вантажною компанією"...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1656179

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Шукати справедливість», в якому пишуть - вчора в Москві прем`єр-міністр України Микола Азаров обговорив зі своїм російським колегою Володимиром Путіним перспективи підписання нових газових контрактів, які повинні містити більш вигідні цінові умови щодо поставок і транзиту блакитного палива . Переговори пройшли спочатку у форматі «один на один», а потім у розширеному складі за участю представників урядів обох країн...

http://markets.eizvestia.com/full/iskat-spravedlivost

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Також «Економічні відомості» у матеріалі «Арбузов відмовив Азарову» пишуть - третій транш Міжнародного валютного фонду піде в міжнародні резерви України, як і планувалося програмою stand by. Таку обіцянку озвучив голова Національного банку України Сергій Арбузов, уточнивши, що гроші будуть використані відомством для регулювання платіжного балансу...

http://finance.eizvestia.com/full/arbuzov-otkazal-azarovu

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Газета «Сьогодні» у публікації «Українцям замість паспортів видадуть посвідчення, які будуть дійсні тільки 10 років» пише - в них можна буде вписати крім основних даних ще й національність, телефон і групу крові...

http://www.segodnya.ua/news/14257262.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Де можна безпечно купатися в Криму» пише - на «відмінно» працюють очисні споруди в Форосі, Алушті, Ялті, Євпаторії та Саках. А от проблеми можуть виникнути в Судаку, Орджонікідзе і Малому Маяку...

http://www.segodnya.ua/news/14257282.html

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» у публікації «Свобода за 15 млн.» пише - нові поправки до Кримінального кодексу Росії дають злочинцям можливість залишитися на волі, сплативши державі завдані збитки у п`ятикратному розмірі. Мова йде про нетяжкі економічні статті, тому бюджет отримає з кожного засудженого не більше 15 млн. руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261734/svoboda_za_15_mln

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Також «Відомості» у публікації «Кропива замість руколи» пишуть - імпортери не можуть знайти альтернативи європейським салатам, які потрапили під заборону через спалах кишкової інфекції в ЄС. Рукола, корн і мангольд стануть дефіцитом і подорожчають...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261730/krapiva_vmesto_rukoly

(УНІАН)