Янукович заявляє, що підписав антикорупційний закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав антикорупційний закон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні, виступаючи на засіданні Національного антикорупційного комітету.

«Останні 15 місяців ми напружено працювали над викоріненням цього ганебного явища (корупції – УНІАН). Результатом цієї роботи стало врешті-решт ухвалення антикорупційного законодавства, зокрема, закону України про засади запобігання і протидії корупції. Я ці закони підписав учора», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що прийняття цих законів є наслідком послідовних дій влади, починаючи з березня 2010 року.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, при прийнятті антикорупційних законів враховані пропозиції представників міжнародної спільноти і врахований передовий світовий досвід. Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ подякував міжнародній антикорупційній організації GRECO. У той же час, Президент зазначив, що рекомендації міжнародних організацій в Україні виконуються недостатньо, і наголосив на необхідності змінити цю ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".

12 травня ВР внесла уточнення в цей антикорупційний закон, який не був направлений на підпис Президенту України через певні неузгодженості.

Уточнення стосується заповнення декларацій. Зокрема, передбачено, що в декларації мають вказуватися як витрати, що були здійснені на майно, яке є в приватній власності, так і на майно, що є в оренді.

Крім того, внесеними змінами передбачено, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює або перевищує 150 тис. грн.

Таким чином, депутати утричі збільшили суму, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу – в ухваленому 7 квітня ц. р. Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні" визначалося, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо ця сума дорівнює, або перевищує 50 тис. грн.