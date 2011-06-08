До утворення спеціального антикорупційного органу його функції виконуватиме Мін’юст і СБУ

До утворення спеціального антикорупційного органу його функції виконуватиме Міністерство юстиції та Служба безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні, виступаючи на засіданні Національного антикорупційного комітету.

«Закон (про засади антикорупційної політики – УНІАН) надає главі держави право створити спеціальний уповноважений орган з питань антикорупційної політики. Цей орган координуватиме реалізацію органами виконавчої влади антикорупційної стратегії, яку визначить Президент України. Наразі до утворення спеціального уповноваженого органу з питань антикорупційної політики його функції виконуватиме Міністерство юстиції України із залученням можливостей Служби безпеки України», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що такий захід є тимчасовим і продиктований вимогами негайної реалізації відповідних положень антикорупційних законів.

У той же час, глава держави наголосив на необхідності якнайшвидше прийняти антикорупційну стратегію. «Президент України уповноважений визначати антикорупційну стратегію. Ця стратегія має стати основним програмним документом державної антикорупційної політики та інструментом впровадження закону. Закликаю спільними зусиллями визначитися з її змістом і подати відповідні пропозиції до секретаріату у двотижневий термін», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що стратегія повинна бути чіткою, зрозумілою. Стратегією повинні бути визначені конкретні заходи та їхні виконавці.

Також він наголосив, що при розробці стратегії необхідно враховувати рекомендації міжнародних організацій. «Часу на дискусії і обговорення у нас практично дуже мало», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.