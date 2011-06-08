Головне на 8 червня

Фінанси

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що угоду про зону вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом буде підписано до жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ за підсумками засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Я сподіваюся, що ми цей документ підпишемо до жовтня», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україні необхідно розвивати і поглиблювати економічне співробітництво як з Європейським Союзом, так і з країнами СНД, оскільки це сусіди і найбільші партнери України.

Росія готова обговорювати співпрацю з Україною в рамках Митного союзу у форматі «3+1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав вчора на прес-конференції в Москві за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

“Президент України ухвалив рішення створити групу «3+1», ми сьогодні говорили про це з Миколою Яновичем, ми готові найактивнішим чином включитися в цю роботу, і подивитися, де й що можливо зробити, як Україна може включитися у цей процес», - сказав В.ПУТІН.

Він вважає, що народи Росії і України є дуже близькими, і чим ближчі вони будуть, тим буде краще.

Російський прем`єр підкреслив, що рішення приєднуватися до того чи іншого інтеграційного простору є суверенним вибором будь-якої незалежної держави, і Україна в даному випадку не виключення.

“Це вибір українського народу і легітимного керівництва України”, - додав він.

В.ПУТІН підкреслив, що не треба забувати про прагматичний бік, адже 34% товарообороту України припадає на РФ. Також Росія перший економічний партнер для України, додав він.

За словами російського прем`єра, між двома країнами існує така кооперація, якої немає між багатьма країнами ЄС.

Він запевнив, що у разі приєднання України до ЄЕП щорічна вигода на першому етапі становитиме не менш як 10 млрд. дол.

За словами В.ПУТІНА, це питання потребує детальних розрахунків без політики.

“Ми вважаємо, що для Росії це вигідно, а Україна повинна сама вирішити - йти їй чи ні”, - сказав він.

“Упевнений, ми знайдемо найприйнятніші для наших країн варіанти взаємодії у сфері інтеграції, найвигідніші як для Росії, так і для України”, - підкреслив В.ПУТІН.

Ціни на основні продукти харчування зростуть більш ніж удвічі в найближчі два десятиліття, якщо не вжити заходів, йдеться в доповіді Продовольча і сільськогосподарська організація ООН.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Bloomberg.

Індекс цін на кукурудзу зріс на 82%. Індекс м`яса виріс до максимуму в травні через рекордні цін на яловичину і баранину, а також цін на свинину і птиці.

Коливання цін на сільськогосподарські товари збережеться в найближчі роки через різниці між попитом і пропозицією, ціни на продовольчі товари залишаться «високими і нестабільними», заявив помічник гендиректора організації Хафез ГАНЕМ.

Близько 44 млн. чоловік на планеті вже перебувають за межею бідності через «небезпечний рівень» продовольчих цін, попереджають в ООН. Ще 10 млн. чоловік можуть до них приєднатися, якщо рівень цін на продукти зросте на 10%.

При цьому число тих, що голодують у світі, за минулий рік скоротилося до 925 млн. осіб з 1 млрд. осіб у 2009 році.

Рахункова палата виявила неефективне використання кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР) з боку Міністерства соціальної політики.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Рахункової палати.

Зокрема, в повідомленні палати наголошується, що замість 2,5 років, передбачених кредитним договором, уже 5 років Мінсоцполітики виконує проект із вдосконалення системи соціальної допомоги. Сума з кредиту становить 100 млн. дол. Проект спрямований на впровадження у всіх місцевих управліннях праці й соціального захисту сучасної єдиної технології прийому громадян, передбачає спрощення процедури звернення людей за призначенням усіх видів соцдопомоги і поліпшення умов роботи соціальних установ. Для цього планувалося відремонтувати приміщення, здійснити їх технічне переоснащення із запровадженням спеціальної інформаційно-аналітичної системи.

«Розглянувши результати аудиту ефективності використання в 2010 році коштів на запровадження цього соціально важливого проекту, колегія Рахункової палати констатувала, що Мінсоцполітики спільно з Мінекономрозвитку (координатором з реалізації проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями), Мінфіном і держказначейством не забезпечило своєчасного виконання запланованих заходів у рамках його реалізації», - наголошується в повідомленні. Зокрема, не було дотримано графіків фінансування заходів проекту і планів асигнувань із спеціального фонду держбюджету. Тому міжнародні кошти повністю не освоєні, а освоєні – не дали ефективного результату.

«Крім того, виявлене нагромадження кредиторської заборгованості в сумі 44 млн. грн. Мінфін і держказначейство не забезпечили повного і своєчасного фінансування заходів проекту відповідно до передбачених обсягів і термінів. Як результат, наприкінці 2010 року на рахунках органів держказначейства зосереджено понад 6 млн. грн. неосвоєних коштів позики», - відзначають у Рахунковій палаті.

Упродовж 2005-2009 рр. освоєння коштів позики становило близько 20%, в 2010 році обсяги використання ресурсів виросли до 52,6%, проте проект не був завершений своєчасно.

На початок 2011 року ремонти за рахунок позики виконано в 70% місцевих управлінь праці. Натомість 100-процентна готовність обласних і районних підрозділів Мінсоцполітики до роботи в умовах єдиної технології прийому громадян не досягнуто в жодному регіоні.

Із запланованих на 2010 рік 25 договорів на виконання проекту укладено лише 11, до того ж із затримкою в середньому на 5 місяців. Із затримкою почато закупівлю належного устаткування для місцевих управлінь праці, а передбачене в 2010 році технічне переоснащення приміщень для прийому громадян управлінь праці не завершено.

На реалізацію проекту в 2010 році було спрямовано 451 млн. грн., проте невикористаними залишилися 154 млн. грн. «В результаті незадовільного виконання проекту впровадження інформаційно-аналітичної системи соцзахисту у всіх органах праці України відкладено, а навчання фахівців для роботи з цим програмним забезпеченням і за єдиною технологією взагалі відмінено», - наголошується в повідомленні. Більше того – частина фахівців з питань надання соцдопомоги, яких було навчено за кошти позики, або звільнилися, або вийшли на пенсію.

Мінсоцполітики не змогло вкластися в строк виконання завдань проекту, накопичених за попередні роки, тому в 2010 році ініціювало чергове перенесення, вже втретє, терміну завершення проекту ще на 1,5 роки.

Голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО відзначив: «…Навіть у столиці проект не завершили. А кредит вже час віддавати, плюс комісійні – загалом набігає майже 1 млрд. грн. Міжнародні кошти узяли під потрібну соціально важливу справу, плани створили благородні. Світовий банк взявся допомогти кредитами і грантами. А ми бездарно, безгосподарно розбазарюємо фінанси».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав антикорупційний закон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні, виступаючи на засіданні Національного антикорупційного комітету.

«Останні 15 місяців ми напружено працювали над викоріненням цього ганебного явища (корупції – УНІАН). Результатом цієї роботи стало врешті-решт ухвалення антикорупційного законодавства, зокрема, закону України про засади запобігання і протидії корупції. Я ці закони підписав учора», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що прийняття цих законів є наслідком послідовних дій влади, починаючи з березня 2010 року.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, при прийнятті антикорупційних законів враховані пропозиції представників міжнародної спільноти і врахований передовий світовий досвід. Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ подякував міжнародній антикорупційній організації GRECO. У той же час, Президент зазначив, що рекомендації міжнародних організацій в Україні виконуються недостатньо, і наголосив на необхідності змінити цю ситуацію.

Світовий банк (СБ) і Міжнародний валютний фонд (МВФ) узгодили зміни до законопроекту про пенсійну реформу, запропоновані урядом України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА.

За словами С.ТІГІПКА, законопроект про пенсійну реформу «з вірогідністю 99% буде проголосований народними депутатами до кінця парламентської сесії».

На думку урядовця, в проведенні пенсійної реформи найбільше зацікавлені саме пенсіонери. „Під час доопрацювання законопроекту про пенсійну реформу уряд пішов на серйозні поступки, до закону було внесено 11 принципових змін, починаючи від введення одноразової виплати при виході на пенсію лікарям, вчителям і працівникам соціальної сфери й закінчуючи спрощенням механізму перерахунку пенсії”, - сказав С.ТІГІПКО під час наради в міністерстві. За його словами, ці зміни узгоджено як з профспілками, так і з роботодавцями, і уряд не допустить ситуації, коли норми законопроекту про пенсійну реформу будуть погіршені між першим і другим читанням.

«У першому варіанті законопроекту ми пропонували обмежити пенсії 12 мінімумами, але за результатами громадського обговорення зараз ми прописали обмеження на рівні 10. Максимальна пенсія в Україні після проведення реформи не перевищуватиме 7640 грн., а в кінці року розмір максимальної пенсії підвищиться до 8000 грн. Більш того, уряд пропонує поширити цю норму й на тих пенсіонерів, яким високі пенсії вже призначено, – зараз такі пенсії отримують 14,4 тис. осіб”, - підкреслив віце-прем`єр-міністр.

Цю пропозицію критикує частина народних депутатів, зокрема представники комуністичної партії, які відзначають неконституційність цієї новації. Найбільшу критику з боку комуністів викликає норма законопроекту, яка не дозволяє працюючим народним депутатам пенсійного віку отримувати одночасно й заробітну плату, й спеціальну пенсію, – ця пропозиція уряду зачіпає інтереси декількох десятків депутатів-пенсіонерів. «Обмеження пенсії існує майже в усіх європейських країнах, і це несправедливо, коли 60% пенсіонерів отримують менше тисячі гривень на місяць, а декілька тисяч пенсіонерів отримують щомісячно десятки тисяч гривень», - зазначив С.ТІГІПКО.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує ухвалити Національну стратегію щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2014 роки.

Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, про це сказав виконавчий секретар Національного антикорупційного комітету при Президентові України, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, наразі триває підготовка відповідного указу Президента.

Прес-служба також повідомляє, що сьогодні на засіданні Національного антикорупційного комітету О.ЛАВРИНОВИЧ пообіцяв, що уся законодавча база в державі буде приведена у відповідність до нещодавно ухваленого Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Міністр юстиції назвав це першочерговим завданням .

За словам О.ЛАВРИНОВИЧА, одним із головних шляхів вирішення цього питання є розроблення відповідного комплексного законопроекту. На думку міністра, його прийняття дозволить усунути наявну нині конкуренцію норм. Робота над цим законопроектом, повідомив О.ЛАВРИНОВИЧ, вже розпочалася в Міністерстві юстиції.

«Запорукою настання очікуваних від реформ результатів є не лише прийняття законів, а й забезпечення ефективної їх реалізації. Щодо цього закону, це особливо важливо», - зазначив він.

Енергетика Апеляційний суд міста Києва підтвердив законність порушення кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за підписання нею газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, суд відхилив скаргу Ю.ТИМОШЕНКО, підтвердивши законність постанови Печерського районного суду столиці від 16 травня 2011 року.

Крім того, суд зауважив, що не у його повноваженнях розглядати справу по суті і надавати оцінку доказам, які містяться у матеріалах справи.

Україна практично зібрала суму, необхідну для будівництва нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції.

Як повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО, про це Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Юкія АМАНО у Відні.

«Ми розуміємо, що зобов`язані забезпечити безпеку цього об`єкту для України і для Європи», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.

(УНІАН)