Курс НБУ на 09.06.11

Офіційний курс НБУ на 09.06.11100 USD - 797.3500 (8 червня - 797.3500)100 EUR - 1164.7689 (8 червня - 1168.2772)10 RUR - 2.8801 (8 червня - 2.8701)Облікові курси банківських металів на 09.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122433.09 (8 червня-123461.67)961 XAG 10 Срібло-2888.00 (8 червня-2982.89)962XPT10Платина-144958.23(8 червня-145117.70)964XPD10Паладій-63947.47 (8 червня-63469.06)

Офіційний курс НБУ на 09.06.11 100 USD - 797.3500 (8 червня - 797.3500) 100 EUR - 1164.7689 (8 червня - 1168.2772) 10 RUR - 2.8801 (8 червня - 2.8701) Облікові курси банківських металів на 09.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-122433.09 (8 червня-123461.67) 961 XAG 10 Срібло-2888.00 (8 червня-2982.89) 962XPT10Платина-144958.23(8 червня-145117.70) 964XPD10Паладій-63947.47 (8 червня-63469.06)

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