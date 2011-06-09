Анонс на 9 червня

* Відбудеться розширене засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* Круглий стіл на тему: «Газові відносини України та Росії». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Перспективи України в перегляді газових угод з Росією. Модернізація української ГТС. Нетрадиційний газ як чинник впливу. Учасники: Сергій Кулик, виконавчий директор Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "НОМОС"; Олексій Урін, радник, керівник групи економічного співробітництва Посольства РФ в Україну; Богдан Соколовський, екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки; представники МЗС України та ТОВ «Газпром збут Україна».

* В УСПП відбудеться засідання, на якому буде обговорюватися проблематика кредитування малого і середнього бізнесу в Україні. Буде розглядатися досвід Росії в цьому питанні. Відбудеться презентація банківської програми підтримки малого та середнього бізнесу, розробленої Російським банком розвитку і українським «Промінвестбанком». Учасники: перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров, голова Правління Російського банку розвитку Сергій Крюков, голова Правління ВАТ «Промінвестбанк» Віктор Башкіров, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, голова Ради Національної асоціації товаровиробників Валентина Ізовіт.

* Відбудеться Друге Засідання Робочої групи «Україна - ЄС на шляху до ЗВТ +» Національного Конвенту України щодо ЄС на тему: «Потенціал Зони вільної торгівлі між ЄС та України для розвитку аграрного сектору України». Учасники: Валерій П`ятницький, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, Анатолій Кінах, президент УСПП. Очікується участь М. Присяжнюка, міністра аграрної політики і продовольства України та Г. Калетника, голови Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин.

* Круглий стіл на тему: «Закон України «Про внутрішню торгівлю» - основа для створення єдиних, прозорих і зрозумілих правил здійснення торговельної діяльності в Україні».

* Прес-конференція на тему: «Пенсійна реформа: перезавантаження», під час якої буде дана експертна оцінка нового варіанту пенсійної реформи, запропонованого урядом. Учасники: перший заступник міністра праці та соціальної політики України у 2005-2010 рр.. Павло Розенко, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода.

* Прес-конференція, присвячена Австрійсько-українському юридичному дню, на тему: "Австрія: перспективи нових інвестиційних проектів в Україні та складнощі їх реалізації". Учасники: надзвичайний і повноважний Посол Австрійської Республіки в України Вольф Дітріх Хайм, торговий радник Посольства Австрії в Україні Грегор Постль; керуючий партнер адвокатського об`єднання Arzinger Тимур Бондарєв.

* Прес-конференція на тему: "Соціальний факторинг" - як новий спосіб вирішення проблем боржників фінансових установ". Учасники: Федір Олексюк, голова Асоціації антиколекторів і правозахисників України "Ваша Надія"; Артем Кучин, виконавчий директор Асоціації учасників колекторського бізнесу України; Василь Майоров, член оргкомітету "Першого всеукраїнського з`їзду споживачів фінансових послуг".

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена оголошенню результатів рейтингу найбагатших українців - Рейтингу «Золота сотня». Щорічний рейтинг журналу "Корреспондент" служить за основу для оцінювання статків найбагатших українців іншими компаніями. Розрахунки для журналу проводять фінансові фахівці інвестиційної компанії Dragon Capital згідно з міжнародною методики оцінки активів на основі свіжої річної фінансової звітності підприємств, яка з`являється в березні і квітні. Учасники: Віталій Сич, головний редактор журналу "Кореспондент"; Ганна Мороз, заст. головного редактора журналу "Кореспондент"; Олександр Пасховер, редактор розділу Бізнес журналу "Кореспондент", Андрій Беспятов, керівник аналітичного департаменту компанії Dragon Capital (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 496-45-63, 8 (067) 424-26-40, goncharova@kpmedіа.ua до 11-00 9 червня.

* «Енергетичні дебати» на тему: «Ринок нафтопродуктів улітку: закінчилося цінове ралі?». Учасники: президент Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук і незалежний експерт Валентин Землянський. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Прес-конференція на тему: "Корупція в банківській сфері, у судовій та правоохоронній гілках влади та її наслідки для громадян України". Учасники: народний депутат III-V скликань Анатолій Наливайко, президент "Ліги захисту прав людини", "Спілки консультантів з економіки та права" Ігор Годецький; керуючий підприємства FCG Consulting і міжнародних проектів Павло Гурнік; президент Фонду сприяння інвестиціям та приватизації Сергій Пачковський; керівник Організаційного комітету з проведення Першого всеукраїнського з`їзду споживачів фінансових послуг Федір Олексюк.

* Відбудеться засідання Фінансового прес-клубу на тему: «Закон про права кредиторів і позичальників: чи забезпечить він захист інтересів споживачів фінансових послуг?». Запрошені: перший заступник голови НБУ Юрій Колобов; заст.міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта; голова правління Ощадбанку Сергій Подрєзов; голова правління «ОТП Банку» Дмитро Зінков, директор Центру фінансового та банківського права Володимир Нагребельний; керівник юридичного відділу проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» Юлія Вітка; радник голови Антимонопольного комітету України Юрій Маслов та ін. Організатори: ГО Ліга фінансового розвитку за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна».

* Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва проведе комітетські слухання на тему: «Стан упровадження законодавства, спрямованого на спрощення умов ведення бізнесу». Питання: Стан впровадження Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; Впровадження принципів «мовчазної згоди» і «декларування» початку підприємницької діяльності; Стан виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування». Голова Комітету Н. Королевська проведе брифінг для ЗМІ.

* Міністерство аграрної політики і продовольства України проведе ХІІІ Зліт іменних стипендіатів і відмінників навчання аграрних вищих навчальних закладів "Лідери АПК ХХІ століття". Нинішній молодіжний форум буде приймати Білоцерківський національний аграрний університет. Урочисте відкриття відбудеться 10 червня у м. Канів - на Тарасовій горі. У роботі форуму візьме участь міністр аграрної політики і продовольства України Микола Володимирович Присяжнюк. Транспорт та організація перебування представників ЗМІ на заході за рахунок організаторів.

* У смт. Кирилівка Запорізької області відбудеться нарада-семінар «Функціонування зернового ринку України на період 2011-2015 рр..». Організатор - Аграрний союз України. Учасники: Віктор Слаута, радник Президента України з аграрних питань; Микола Присяжнюк, міністр агрополітики та продовольства; Олексій Литвин, віце-губернатор Запорізької ОДА з питань АПК; Олексій Вадатурський, ген. директор СП ТОВ «Нібулон»; Геннадій Новиков, голова Аграрного союзу Україна; Олександр Лавринчук, ген.директор ДП «Державна продовольча зернова корпорація» та ін.

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