ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Німці позбавили США найвищого кредитного рейтингу» пише - німецьке агентство Feri EuroRating Services AG - одне з провідних рейтингових агентств Європи - першим з міжнародних рейтингових агентств знизило кредитний рейтинг США...

http://delo.ua/finance/nemcy-lishili-ssha-samogo-vysoko-158817/

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Також «Діло» в публікації «Кожен українець заборгував по 10 тис. гривень» пише - станом на травень 2011 року, на кожного громадянина України припадає понад 10 тис. гривень боргу за позиченими владою засобами, без урахування відсотків за цими боргами...

http://delo.ua/ukraine/kazhdyj-ukrainec-dolzhen-po-10-t-158782/

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«Діло» в публікації «Депутат від «Нашої України» у два рази багатший за Ахметова» пише - дохід народного депутата від Партії регіонів Ріната Ахметова в 2010 році склав 34,2 млн. грн. - майже в два рази менше, ніж у представника «Нашої України» Олександра Третьякова...

http://delo.ua/special/deputat-ot-nashej-ukrainy-vd-158786/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Мін`юст зіткнувся з корупцією», в якому пише - Президент Віктор Янукович доручив Міністерству юстиції до створення спеціального уповноваженого органу боротьби з корупцією виконувати функції останнього. Таке рішення глава держави прийняв, підписавши закон "Про засади запобігання та протидії корупції". Представники опозиції впевнені, що Мін`юст не може бути наділений подібними повноваженнями, а в Партії регіонів відзначають "вдалий вибір" президента...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1656718

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газ просять вийти з ужитку», в якому пише - Україна в черговий раз намагається знизити залежність від російського газу. Учора прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що цього року країна почне будувати ЗПГ-термінал, а в наступному - скоротить закупівлю палива у РФ. Але в російській монополії впевнені, що зниження споживання газу Україною повністю компенсується зростанням його продажів в Євросоюзі. Тим не менше, факт скорочення закупівель може стати підставою для розірвання договору з "Газпромом", відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1656749

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Кредитні маневри», в якому пишуть - НБУ хоче скасувати обов`язкове резервування видаваних населенню валютних позик. Таким чином головний банк країни, як не дивно, намагається посилити умови валютного кредитування...

http://finance.eizvestia.com/full/kreditnye-manevry

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Також «Економічні відомості» у матеріалі «Ринок відступився» пишуть - динамічне зростання локального фондового ринку в 2009-2010 рр.. зупинилося. Акції низки підприємств переоцінені, і зараз вкладення в ці цінні папери можуть бути ризикованими...

http://finance.eizvestia.com/full/rynok-poshel-na-popyatnuyu

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Газета «Сьогодні» у публікації «Квартири в Києві - найдешевші в Європі. Нижче ціни не впадуть» пише - видання вивчило ситуацію з житлом у столиці: однокімнатна у нас в 3 рази дешевша, ніж у Празі...

http://www.segodnya.ua/news/14257710.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Як живуть українські мільйонери» пише - у Франчук будинок у Лондоні і на Бессарабці, Парцхаладзе не витрачається на відпочинок, а Корогодський кидає гроші на примхи...

http://www.segodnya.ua/news/14257754.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Добудова ХАЕС: атомна енергетика боргів не пробачає» пише - екологи заявляють про навмисне введення в оману громадськості щодо технічних деталей проекту добудови блоків на ХАЕС і його економічної обґрунтованості...

http://economics.unian.net/ukr/detail/91276

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Влада врахувала «побажання» корупціонерів в антикорупційному законі» пише - Президент підписав антикорупційний закон. Документ спрямований на боротьбу з неорганізованою корупцією на низовому рівні влади, але не зі створенням великих корупційних схем, у яких беруть участь як політсили, так і високопоставлені посадові особи, вважають експерти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/91323

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» у публікації «Поступилися Америці» пише - Росія поки не повернула статус найбільшої газової держави світу, яким рік тому поступилася США, підрахувала BP...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261818/ustupili_amerike

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Також «Відомості» у публікації «Вимушена скромність» пишуть - «Аерофлот» отримає Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) у мінімальній комплектації, а не очікувану версію з поліпшеним салоном, трьома туалетами і чотирма кухнями...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261820/vynuzhdennaya_skromnost

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Видання «Известия» у публікації «Держава перестане оплачувати поліцейським закордонний відпочинок» пише - цього року російські поліцейські можуть в останній раз поїхати у відпустку на пляжі Куби або Гоа за рахунок держави. З 2012 року співробітники МВС можуть позбутися однієї зі своїх найбільш важливих пільг - безплатного проїзду до місця відпочинку...

http://www.izvestia.ru/news/491734

(УНІАН)