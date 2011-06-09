ГПУ не закриватиме справу про отруєння Ющенка. Він погодився здати додаткові аналізи

Генеральна прокуратура не закриватиме справу про отруєння екс-президента Віктора ЮЩЕНКА, оскільки він погодився здати додаткові аналізи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«До мене звернувся екс-президент ЮЩЕНКО декілька днів назад, написав звернення, в якому сказав, що він готовий піти на ту доповнюючи експертизу, що перед ним ставить слідство. Тепер будемо відпрацьовувати всю цю експертизу», - сказав генпрокурор, додавши при цьому: «Якщо він (В.ЮЩЕНКО) готовий (співпрацювати зі слідством далі – УНІАН), то ми будемо далі розслідувати цю кримінальну справу». На уточнююче питання, як довго триватиме експертиза, В.ПШОНКА запевнив, що затягувати з нею «у всякому разі не будемо».

Разом з тим, відповідаючи на запитання чи пояснив В.ЮЩЕНКО причини своєї відмови раніше проходити цю експертизу, генпрокурор зауважив, що згода на експертизу мала форму письмового звернення тому пояснень в ній немає.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2004 року під час президентської кампанії В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був відправлений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

14 квітня В.ЮЩЕНКО заявив, що готовий здати повторний аналіз крові, якщо Генеральна прокуратура надасть правові висновки, що при проведенні минулої міжнародної експертизи були виявлені якісь порушення.