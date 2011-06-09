Курс НБУ на 10.06.11

Офіційний курс НБУ на 10.06.11100 USD США - 797.3500 (9 червня - 797.3500)100 EUR - 1165.2473 (9 червня - 1164.7689)10 RUR - 2.8782 (9 червня - 2.8801)Облікові курси банківських металів на 10.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122313.49 (9 червня-122433.09)961 XAG 10 Срібло-2952.59 (9 червня-2888.00)962XPT10Платина-145117.70(9 червня-144958.23)964XPD10Паладій-64266.41 (9 червня-63947.47)

Офіційний курс НБУ на 10.06.11 100 USD США - 797.3500 (9 червня - 797.3500) 100 EUR - 1165.2473 (9 червня - 1164.7689) 10 RUR - 2.8782 (9 червня - 2.8801) Облікові курси банківських металів на 10.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-122313.49 (9 червня-122433.09) 961 XAG 10 Срібло-2952.59 (9 червня-2888.00) 962XPT10Платина-145117.70(9 червня-144958.23) 964XPD10Паладій-64266.41 (9 червня-63947.47)

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